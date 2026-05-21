Gang Attack : गोळीबार प्रकरणी आंदेकर टोळीतील पाचजणांना २७ मेपर्यंत पोलिस कोठडी

पुणे : माजी नगरसेवक वनराज आंदेकरच्या खून प्रकरणातील आरोपीच्या भावावर कोयत्याने वार करून पिस्तुलातून गोळीबार केल्याप्रकरणी अटक केलेल्या पाच आरोपींना न्यायालयाने २७ मेपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एस. एम. सकळे यांनी गुरुवारी (ता. २१) हा आदेश दिला. .आरोपींनी केलेल्या या हल्ल्यात अक्षय उर्फ बाळू बापू म्हस्के (वय २६, रा. आंबेगाव पठार) हा गंभीर जखमी झाला आहे. ही घटना धनकवडीतील बालाजीनगर परिसरात बुधवारी सकाळी घडली होती. याबाबत त्याच्या पत्नीने सहकारनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. या प्रकरणात गुन्हे शाखेच्या युनिट एकच्या पथकाने आरोपींना लोणावळा परिसरातून अटक केली. तसेच, एका अल्पवयीन मुलालाही ताब्यात घेतले आहे..आवेज आशपाक शेख (वय २६, रा. गणेश पेठ), अमन उर्फ लाला फारूख बागवाले (वय २१), वेदांत श्रीनिवास टेमगिरे (वय १९, दोघे रा. भवानी पेठ), ऋषीप्रसाद मोहन आंबट (वय २१, रा. नाना पेठ) आणि आफताब शरीफ सय्यद (वय २२, रा. कोंढवा खुर्द) अशी पोलिस कोठडी सुनावण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत..या प्रकरणी टोळीप्रमुख बंडू उर्फ सूर्यकांत राणोजी आंदेकर, त्याचा मुलगा कृष्णा आंदेकर, नातू तुषार निरंजन वाडेकर, स्वराज निरंजन वाडेकर, अमित बहादूरकर आणि स्वप्नील बहादूरकर यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आंदेकर टोळीचा प्रमुख बंडू आंदेकर याच्या सांगण्यावरूनच हा कट रचून हल्ला केल्याचे तपासात समोर आले आहे..अटक केलेल्या पाच आरोपींना आज पोलिस बंदोबस्तात न्यायालयात हजर करण्यात आले. यातील चौघांवर यापूर्वीही गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. आरोपींनी गुन्ह्यात वापरलेली दोन पिस्तुले, कोयते आणि वाहने जप्त करायची आहेत. सखोल तपास करण्यासाठी आरोपींना सात दिवसांची पोलिस कोठडी देण्याची मागणी पोलिस निरीक्षक संतोष जाधव आणि सरकारी वकील भाग्यश्री डागळे-संचेती यांनी न्यायालयाकडे केली. न्यायालयाने सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत आरोपींना २७ मेपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिला.