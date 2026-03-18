Baramati Vidhan Sabha: बारामती पोटनिवडणूक काँग्रेस लढवणार? शरद पवार गटाच्या भूमिकेवर केलं भाष्य

मुंबई: बारामतीसह राज्यातील दोन जागांवरील पोटनिवडणुकांबाबत महाविकास आघाडीत अद्याप अंतिम चर्चा झालेली नाही. शरद पवार गट या पोटनिवडणुका लढवण्यास तयार नसेल, तर त्या जागा लढवण्याचा विचार काँग्रेस पक्ष करेल, असे काँग्रेसचे विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी देखील या पोटनिवडणुकांबाबत महाविकास आघाडीत चर्चा होईल असे स्पष्ट केले आहे..''हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले, बारामती विधानसभा पोटनिवडणूक न लढवण्याबाबत शरद पवार गटाच्या राष्ट्रीय कार्याध्यक्षा सुप्रिया सुळे यांनी घेतलेल्या भूमिकेशी काँग्रेस सहमत नाही.'' असं वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले. ही त्यांची वैयक्तिक भूमिका असून, यासंदर्भात महाविकास आघाडीत कोणतीही अधिकृत चर्चा झालेली नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. .तसेच राज्यात या आधी नांदेड, पुण्यातील कसबा, देगलूर मतदारसंघात पोटनिवडणुका झालेल्या आहेत. नांदेड लोकसभा व देगलूरच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने काँग्रेस विरोधात उमेदवार दिले होते त्याठिकाणी काँग्रेस विजयी झाली तर कसबा पोटनिवडणुकीतही काँग्रेसचे उमेदवार विजयी झाले होते. त्यामुळे निवडणुका व सहानुभूती हे दोन वेगळे मुद्दे आहेत, असं वडेट्टीवार म्हणाले..''अजित पवार यांचे अकाली व अपघाती निधन ही दुःखद घटना आहे. बारामती मतदारसंघात विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीत पवार विरुद्ध पवार निवडणुका झाल्या आहेत व राज्यसभेलाही आठवा उमेदवार असता तर पवार विरुद्ध पवार निवडणूक झालीच असती. बारामती आणि राहुरी या दोन्ही जागेवर आधी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार होते. महाविकास आघाडी म्हणून या निवडणुकांसदर्भात त्यांच्याशी करू आणि त्यानंतर उमेदवार उभा करायचा की नाही, याचा निर्णय घेऊ'' असं हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले.