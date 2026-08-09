पुणे

Plane Crash Baramati : बारामतीत पुन्हा विमान दुर्घटना; प्रशिक्षण विमान कोसळलं

Baramati Training Aircraft Crash : बारामतीत पुन्हा प्रशिक्षण विमान दुर्घटना झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. विमान कोसळल्याने काही वर्षांपूर्वी झालेल्या अजित पवारांच्या विमान अपघाताच्या आठवणी ताज्या झाल्या आहेत.
Plane Crash Baramati news

Plane Crash Baramati news

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Baramati Aircraft Accident : बारामतीमध्ये पुन्हा एकदा विमान दुर्घटना झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. बारामती परिसरात प्रशिक्षणासाठी वापरले जाणारे विमान कोसळल्याची माहिती मिळत आहे. हे विमान एका खासगी प्रशिक्षण संस्थेचे असल्याचे सांगितले जात असून, विमानात शिकाऊ वैमानिक असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. या घटनेबाबत अधिकृत माहितीची प्रतीक्षा आहे.

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