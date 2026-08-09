Plane Crash Baramati : बारामतीत पुन्हा विमान दुर्घटना; प्रशिक्षण विमान कोसळलं

Baramati Aircraft Accident : बारामतीमध्ये पुन्हा एकदा विमान दुर्घटना झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. बारामती परिसरात प्रशिक्षणासाठी वापरले जाणारे विमान कोसळल्याची माहिती मिळत आहे. हे विमान एका खासगी प्रशिक्षण संस्थेचे असल्याचे सांगितले जात असून, विमानात शिकाऊ वैमानिक असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. या घटनेबाबत अधिकृत माहितीची प्रतीक्षा आहे. .बारामतीत यापूर्वी झालेल्या विमान दुर्घटनेची पार्श्वभूमी असल्याने या घटनेने पुन्हा एकदा चिंता व्यक्त केली जात आहे. २८ जानेवारी २०२६ रोजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान बारामती विमानतळावर लँडिंगदरम्यान दुर्घटनाग्रस्त झाले होते. या भीषण अपघातात अजित पवार यांच्यासह विमानातील इतर व्यक्तींचा मृत्यू झाला होता..Baramati Plane Crash: बारामतीमध्ये पुन्हा विमान दुर्घटना; प्रशिक्षण विमान शेतात कोसळले, शेतकरी महिलांनी पाहिला थरार...घटनेची माहिती मिळताच संबंधित यंत्रणा घटनास्थळी दाखल झाल्या असून, दुर्घटनेबाबत पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.