ब्युटी पार्लरमध्ये मार्गदर्शन, पुण्यात विशेष कोचिंग अन्... NEET पेपरफुटीचा ‘मास्टरमाईंड’ पी. व्ही. कुलकर्णी नेमका कोण?

पुणे : देशातील सर्वात मोठी वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा असलेल्या नीट-यूजी २०२६ पेपरफुटी प्रकरणात सीबीआयने एक मोठा खुलासा केला आहे. परीक्षेपूर्वी विद्यार्थ्यांकडून प्रश्न आणि उत्तरे पाठ करून घेणाऱ्या सूत्रधाराला सीबीआयने अटक केली आहे. तपास यंत्रणेनुसार, आरोपीचे नाव पी. व्ही. कुलकर्णी असून तो एनटीएच्या परीक्षा प्रक्रियेत सहभागी असलेला रसायनशास्त्राचा प्राध्यापक आहे. यामुळे त्याला प्रश्नपत्रिका सहज उपलब्ध झाल्या. .तपासात असे उघड झाले आहे की, त्याने याच उपलब्धतेचा गैरवापर करून पेपरफुटी घडवून आणली. एप्रिल २०२६ च्या शेवटच्या आठवड्यात कुलकर्णीने आपल्या नेटवर्कच्या माध्यमातून काही विद्यार्थ्यांना एकत्र केले होते. या कामात त्याला मनीषा वाघमारे नावाच्या महिलेने मदत केली होती. तिला सीबीआयने १४ मे रोजी अटक केली. असा आरोप आहे की, कुलकर्णी पुण्यात आपल्या घरी विद्यार्थ्यांसाठी विशेष गुप्त शिकवणी वर्ग चालवत असे. या वर्गांमध्ये तो विद्यार्थ्यांना प्रश्न, त्यांचे पर्याय आणि अचूक उत्तरे सांगून देत असे..सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, विद्यार्थ्यांच्या वह्यांमध्ये लिहिलेले प्रश्न आणि उत्तरे ३ मे २०२६ रोजी झालेल्या प्रत्यक्ष नीट-यूजी परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेशी तंतोतंत जुळत होती. सीबीआयच्या मते, या संपूर्ण रॅकेटमध्ये अनेक मध्यस्थही सामील होते, जे विद्यार्थ्यांना शोधून त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे उकळत असत. तपासात असे उघड झाले की, या विशेष वर्गांना उपस्थित राहण्यासाठी विद्यार्थ्यांकडून लाखो रुपये आकारले जात होते..मनिषा वाघमारेकडून विद्यार्थ्यांना मेडिकलचे पेपर देण्याचे आमिष देण्यात आले होते. पुण्यासह राज्यातील इतर भागातील मेडिकलचे विद्यार्थी गोळा करण्याची जबाबदारी वाघमारेवर होती. मेडिकलचे पेपर महाविद्यालयातील प्रवेश याबद्दल ब्युटी पार्लरमधून अनेक विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन देत असे. जेवढे विद्यार्थी एकत्र येतील त्या हिशोबाने वाघमारेला रक्कम मिळत होती. पुण्यात पी. व्ही. कुलकर्णींच्या विशेष कोचिंग क्लासेसमध्ये वाघमारेने काही विद्यार्थ्यांना पाठवले होते. एप्रिल महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात पुण्यात विशेष कोचिंग क्लास पार पडला होता..या नेटवर्कमध्ये आणखी कोण सामील आहे आणि या माहितीफुटीमुळे किती विद्यार्थी प्रभावित झाले आहेत, याचा तपास सीबीआय आता करत आहे. गेल्या २४ तासांत, सीबीआयने देशभरातील अनेक ठिकाणी छापे टाकून अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे, मोबाईल फोन आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जप्त केली आहेत. या सर्वांचे फॉरेन्सिक आणि तांत्रिक विश्लेषण सध्या सुरू आहे..सीबीआयने सांगितले की, या प्रकरणात आतापर्यंत जयपूर, गुरुग्राम, नाशिक, पुणे आणि अहिल्यानगर येथून सात आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. यापैकी पाच आरोपींना न्यायालयात हजर करून सात दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. पुण्यात अटक करण्यात आलेल्या इतर दोन आरोपींना ट्रान्झिट रिमांडवर दिल्लीला आणले जात आहे. आतापर्यंतच्या तपासात केमिस्ट्री पेपरफुटीचा खरा स्रोत आणि विद्यार्थ्यांना पेपर वितरित करणाऱ्या संपूर्ण नेटवर्कबद्दल एजन्सीला महत्त्वाचे धागेदोरे मिळाले आहेत.