India China Strategy: चीनच्या तुलनेत भारताची तंत्रज्ञान क्षमता वाढविण्याची गरज; ‘चायना कॉन्फरन्स २०२६’मध्ये तज्ज्ञांचा सूर

प्रज्वल रामटेके पुणे : सैन्यदल आणि तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत भारत चीनच्या तुलनेत मागे असून, भविष्यातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी केवळ सैन्यदलावर अवलंबून न राहता उद्योग, तंत्रज्ञ, प्रशासन आणि शिक्षण क्षेत्राने एकत्रितपणे काम करण्याची गरज आहे. भविष्यातील युद्धपद्धती आणि सुरक्षेच्या गरजा लक्षात घेऊन तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी समग्र विचार करण्याची नितांत गरज आहे, असा सूर शनिवारी ‘चायना कॉन्फरन्स २०२६’मध्ये उमटला..‘पुणे इंटरनॅशनल सेंटर’ (पीआयसी) आणि ‘सेंटर फॉर चायना ॲनालिसिस अँड स्ट्रॅटेजी’ (सीसीएएस) यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘चायना कॉन्फरन्स २०२६’ परिषदेत विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. ‘इज ऑल वेल विथ द पीपल्स लिबरेशन आर्मी?’ या सत्रात नितीन गोखले यांनी ब्रिगेडियर (निवृत्त) अंशुमान नारंग, रिअर ॲडमिरल (निवृत्त) माँटी खन्ना आणि अभ्यासक सुयश देसाई यांच्याशी संवाद साधला..नारंग म्हणाले, ‘‘चीन काही बाबतींत रशिया आणि अमेरिकेच्याही पुढे गेला आहे. भारत चीनच्या तुलनेत मागे आहे. सैन्यदलांच्या संयुक्ततेबाबत भारताने चीनकडून शिकण्याची गरज आहे. लष्कराच्या प्रत्येक पलटणीला नवउद्यमींशी जोडले पाहिजे. नवोन्मेष आणि तंत्रज्ञानासाठी निधी उपलब्ध आहे; मात्र नव्या कल्पना आणि त्यातून नवीन उत्पादने विकसित होणे आवश्यक आहे.’’ तर ‘‘लष्करात आवश्यक बदल घडवून आणणे हा प्रामुख्याने राजकीय इच्छाशक्तीचा विषय आहे. इतर देशांच्या अनुभवातून चीन धडे घेतो. शांततेच्या मार्गाने प्रश्न सुटला नाही तर पुढील कृती काय असावी, यासंदर्भातील सिद्धांत त्यांच्या साहित्यात नमूद आहेत. तैवानचा प्रश्नही त्याच पद्धतीने हाताळला जाऊ शकतो,’’ असे देसाई यांनी सांगितले..टाटा ऑटोकॉम्पचे उपाध्यक्ष अरविंद गोयल म्हणाले, ‘‘भारताने सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील प्रगतीसोबतच हार्डवेअर क्षेत्रातही क्षमता निर्माण करण्याची गरज आहे. चीनने अभियांत्रिकी शिक्षणावर मोठ्या प्रमाणावर भर दिला असून, तेथील उद्योगांमध्ये पीएच.डी.धारक मनुष्यबळ कार्यरत आहे. त्यामुळे चीनमधील मनुष्यबळाची कार्यक्षमता तुलनेने अधिक आहे.’’.चीनकडून शिकण्याची संधी‘भारत-चीन व्यापार संबंध : संधी आणि आव्हाने’ या सत्राचे संचालन ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. अजित रानडे यांनी केले. ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ राकेश मोहन, उद्योजक डॉ. सुधीर मेहता, डॉ. इशिता घोष आणि संतोष पै यांनी या सत्रात सहभाग घेतला. ‘‘चीनमधील कंपन्यांना भारतात गुंतवणुकीसाठी आमंत्रित केले पाहिजे. त्यातून भारतीय उद्योजकांना त्यांच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करून शिकता येईल. चीनच्या तुलनेत भारतीय मनुष्यबळाची कार्यक्षमता कमी आहे. चीनच्या नागरिकांना भारताचा व्हिसा देण्याबाबतचे धोरण बदलण्याची गरज आहे,’’ असे मोहन यांनी सांगितले..भारताने तेलावरील अवलंबित्व कमी करून सौर ऊर्जेचा वापर वाढविण्यावर भर द्यावा. तसेच आपण कोणत्या क्षेत्रात कमी पडतो, याचे मूल्यमापन करून त्यानुसार बदल करणे आवश्यक असल्याचे डॉ. मेहता यांनी सांगितले. चीनमधील उद्योग आणि त्यांच्या धोरणांचा सातत्याने अभ्यास करून त्यातून भारताच्या विकासासाठी संधी निर्माण कराव्यात. संशोधन व विकास, गुंतवणूक आणि क्षमता विकासाला अधिक प्राधान्य देण्याची गरज असल्याचे पै यांनी नमूद केले..भारत-चीन संबंधांची दिशा बदलती‘भारत-चीन संबंध : भविष्यातील मार्ग’ या सत्रात अमित परांजपे यांनी माजी राजदूत अशोक कांता, प्रा. कांती बाजपेयी आणि नम्रता हसिजा यांच्याशी संवाद साधला. ‘‘भारत-चीन संबंधांमध्ये नव्या आव्हानांची भर पडत असून, ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर पाकिस्तान-चीन संबंधांनाही नवे पैलू मिळाले आहेत,’’ असे कांता यांनी सांगितले. ‘‘येत्या काळात तिबेट प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. भविष्यात भारत, चीन आणि अमेरिका यांच्यातील संबंधांची दिशा आणि गती अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. भारत-चीन संबंध केवळ सीमावादापुरते मर्यादित नसून, ते आर्थिक आणि व्यूहात्मक परिसंस्थेवरही अवलंबून आहेत. सद्यस्थितीत भारत कोणत्याही क्षेत्रात चीनची बरोबरी करू शकेल, अशी परिस्थिती नाही,’’ या वास्तवाकडे प्रा. बाजपेयी यांनी लक्ष वेधले. तर, ‘‘चीनने आता थेट अमेरिकेलाही आव्हान दिले असून, त्यांना आशिया खंडातील सर्वांत मोठी महासत्ता व्हायचे आहे. यामुळे भारत आणि चीन यांच्यातील भूराजकीय परिस्थिती वेगाने बदलत आहे,’’ असे मत हसिजा यांनी व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.