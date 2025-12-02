पुणे

Pune News : ‘बदनामी करणाऱ्या महिलेवर पोलिसांनी कारवाई करावी’; सूत्रधाराचाही शोध घेणार- आमदार चित्रा वाघ

BJP MLA ChitraWagh : भाजप आमदार चित्रा वाघ यांनी वाघोलीत सोशल मीडियावर त्यांच्या बदनामी करणाऱ्या महिले स पोलिसांकडे तक्रार केली आहे. त्यांनी सूत्रधार शोधून योग्य कायदेशीर कारवाईची मागणी केली आहे.
BJP MLA Chitra Wagh demands police action against woman spreading defamation on social media in Wagholi, Pune.

BJP MLA Chitra Wagh demands police action against woman spreading defamation on social media in Wagholi, Pune.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : वाघोली परिसरातील एका महिलेने समाजमाध्यमांवर केलेल्या बदनामीकारक चित्रफितीप्रकरणी भाजपच्या आमदार चित्रा वाघ यांनी पोलिसांकडे कारवाईची मागणी केली. त्यांनी पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांची मंगळवारी (ता. २) भेट घेऊन घटनेविषयी सविस्तर चर्चा केली. त्यानंतर आमदार वाघ यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. त्या म्हणाल्या, ‘‘नगर रस्त्यावरील वाघोलीतील एका महिलेने माझ्याविरुद्ध चुकीचे आणि निराधार आरोप करत व्हिडिओ तयार केला.

BJP MLA Chitra Wagh demands police action against woman spreading defamation on social media in Wagholi, Pune.
Viral Video: चार वर्षांच्या बालिकेला सेविकेची मारहाण, जमिनीवर आपटले अन्... व्हिडिओ पाहून तळपायाची आग मस्तकात जाईल
Loading content, please wait...
Social Media
Bjp
MLA
police case
Chitra Wagh
defamation case

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com