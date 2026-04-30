Management Education: मॅनेजमेंट शिक्षणातील 'जेंडर गॅप': महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी बिझनेस स्कूल्स उचलत आहेत मोठी पावले

पुणे:व्यावसायिक शिक्षणामुळे (Business Education) आज विविध क्षेत्रांत नेतृत्वाच्या संधी उपलब्ध होत आहेत. मात्र, प्रगती होत असतानाही मॅनेजमेंट कोर्सेसमधील स्त्री-पुरुषांच्या संख्येतील तफावत (Gender Gap) हा चिंतेचा विषय ठरत आहे. उच्च शिक्षणासाठी महिलांच्या नोंदणीचे प्रमाण वाढले असले, तरी बिझनेस स्कूल्समध्ये, विशेषतः विशिष्ट विषयांमधील त्यांचे प्रतिनिधित्व अजूनही कमी आहे..ही तफावत केवळ क्षमता किंवा महत्त्वाकांक्षेमुळे नाही, तर सामाजिक अपेक्षा, मार्गदर्शनाचा अभाव आणि संधींमधील असमानता यामुळे निर्माण झाली आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी आता अनेक बिझनेस स्कूल्स आपल्या शिक्षण पद्धतीत आणि वातावरणात महत्त्वाचे बदल करत आहेत.मॅनेजमेंट शिक्षणातील 'जेंडर गॅप' म्हणजे काय?मॅनेजमेंट प्रोग्राम्स आणि नेतृत्वाच्या पदांपर्यंत पोहोचणाऱ्या स्त्री-पुरुषांच्या संख्येतील असमानता म्हणजे 'जेंडर गॅप'. विशेषतः फायनान्स, अॅनालिटिक्स, ऑपरेशन्स आणि स्ट्रॅटेजी यांसारख्या विषयांमध्ये महिलांचे प्रमाण आजही कमी दिसते. तसेच, जागतिक संधी किंवा उद्योजकता (Entrepreneurship) क्षेत्राकडे वळणाऱ्या विद्यार्थिनींची संख्या मर्यादित आहे. ही तफावत केवळ वर्गापुरती मर्यादित नसून, कॉर्पोरेट क्षेत्रातील वरिष्ठ पदांवरही याचे पडसाद उमटतात..ही तफावत का टिकून आहे?यामागे सामाजिक, शैक्षणिक आणि संस्थात्मक अशी अनेक कारणे आहेत:सामाजिक जडणघडण:तांत्रिक किंवा जास्त जोखीम असलेल्या क्षेत्रांकडे (उदा. फायनान्स) जाण्याऐवजी महिलांना ठराविक क्षेत्रांकडे वळवले जाते.आत्मविश्वासाचा अभाव:क्षमता असूनही स्पर्धात्मक प्रकल्प किंवा नेतृत्वाची भूमिका स्वीकारताना विद्यार्थिनींमध्ये काहीसा संकोच दिसून येतो.रोल मॉडेल्सची कमतरता:वर्गातील केस स्टडीज किंवा प्राध्यापकांमध्ये महिला नेत्यांचे प्रमाण कमी असल्याने विद्यार्थिनींना योग्य प्रेरणा मिळत नाही..विविधता (Diversity) का महत्त्वाची आहे?बिझनेस स्कूलमध्ये स्त्री-पुरुषांचे योग्य प्रमाण असणे केवळ न्यायाचे नसून ते फायदेशीरही आहे. ज्या कंपन्यांमध्ये नेतृत्व करणाऱ्यांमध्ये विविधता असते, त्यांचे निर्णय अधिक अचूक असतात आणि त्यांची आर्थिक प्रगतीही चांगली होते. जेव्हा बिझनेस स्कूलमध्ये सर्वसमावेशक वातावरण असते, तेव्हा मुले आणि मुली दोघांनाही विविध दृष्टिकोनातून विचार करायला शिकता येते, जे आजच्या कॉर्पोरेट जगासाठी अत्यंत आवश्यक आहे..बदल घडवण्यासाठी बिझनेस स्कूल्स काय करत आहेत?आजची आधुनिक बिझनेस स्कूल्स ही दरी कमी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे प्रयत्न करत आहेत:मेंटरशिप आणि मार्गदर्शन:विद्यार्थिनींना यशस्वी महिला नेत्यांचे मार्गदर्शन मिळवून देणे, जेणेकरून त्यांचा आत्मविश्वास वाढेल.स्कॉलरशिप आणि प्रवेश:ज्या विषयांत महिलांचे प्रमाण कमी आहे, अशा विषयांसाठी विशेष शिष्यवृत्ती देणे.समान संधी:ग्रुप प्रोजेक्ट्समध्ये नेतृत्वाची भूमिका घेण्यासाठी सर्वांना प्रोत्साहन देणे आणि भेदभावमुक्त कॅम्पस तयार करणे.विविध अभ्यासक्रम:अभ्यासात यशस्वी महिला उद्योजिकांच्या 'केस स्टडीज'चा समावेश करणे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना प्रेरणा मिळेल..PIBM: सर्वसमावेशक शिक्षणासाठी पुढाकारपुण्यातील अग्रगण्य बिझनेस स्कूल'पुणे इन्स्टिट्यूट ऑफ बीझनेस मॅनेजमेंट' (PIBM)ने या दिशेने ठोस पावले उचलली आहेत. PIBM मध्ये विद्यार्थिनींना विविध क्षेत्रांतील यशस्वी महिला नेत्यांशी संवाद साधण्याची संधी दिली जाते. संस्थेतील प्राध्यापक वृंदामध्येही महिलांचे प्रतिनिधित्व चांगले आहे, जे विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरते.PIBM च्या अभ्यासक्रमात महिला उद्योजकांच्या यशोगाथांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच, विविधता आणि समानतेला महत्त्व देणाऱ्या कंपन्यांशी संस्था भागीदारी करते, जेणेकरून विद्यार्थिनींना करिअरच्या समान संधी मिळतील. सुरक्षित वातावरण आणि कडक धोरणांमुळे येथे प्रत्येक विद्यार्थ्याला आपली प्रगती साधता येते.मॅनेजमेंट शिक्षणातील जेंडर गॅप कमी करणे हे केवळ एका वर्गापुरते मर्यादित नसून, ते संपूर्ण कॉर्पोरेट जगाच्या भविष्यासाठी आवश्यक आहे. सर्वसमावेशक शिक्षण पद्धतीमुळेच उद्याचे सक्षम आणि समतोल नेतृत्व घडणार आहे.