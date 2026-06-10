Cockroach Janata Party Protest : पुण्यात ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे आंदोलन; दिल्लीतील जंतरमंतरनंतर अभिजित दिपके यांचा महाराष्ट्रात पहिलाच एल्गार

महत्त्वाचे मुद्दे* अभिजित दिपके यांची आज दुपारी २.३० वाजता पुणे पत्रकार संघात पत्रकार परिषद* उद्याच्या आंदोलनाबाबत दिपके स्वतः माहिती देणार* गुरूवारी दुपारी ४ वाजता सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात आंदोलन* ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे महाराष्ट्रातील पहिले आंदोलन* दिल्लीतील जंतरमंतरवरील आंदोलनानंतर थेट पुण्यात एल्गार.Cockroach Janata Party Maharashtra : देशभरात चर्चेत आलेल्या ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या आंदोलनाचा पुढचा टप्पा आता पुण्यात पाहायला मिळणार आहे. दिल्लीतील जंतरमंतरवर आंदोलन केल्यानंतर आता या संघटनेचे प्रमुख अभिजित दिपके हे महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच आंदोलन करणार असून, पुण्यातील स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांचा मोठा सहभाग या आंदोलनात अपेक्षित आहे..याआधी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे झालेल्या आंदोलनामुळे ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ची देशभरात चर्चा झाली होती. विविध भरती प्रक्रिया, परीक्षा व्यवस्थापन आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले होते. त्यानंतर आता या आंदोलनाचा केंद्रबिंदू पुणे ठरणार आहे..दरम्यान, अभिजित दिपके यांनी आज बुधवार (१० जून) दुपारी २.३० वाजता पुणे पत्रकार संघ येथे पत्रकार परिषद आयोजित केली आहे. या पत्रकार परिषदेत ते गुरुवारी होणाऱ्या आंदोलनाची भूमिका, मागण्या आणि पुढील दिशा याबाबत सविस्तर माहिती देणार आहेत. गुरुवारी दुपारी ४ वाजता सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ परिसरात ‘कॉकरोच जनता पार्टी’तर्फे आंदोलन करण्यात येणार आहे. स्पर्धा परीक्षा, भरती प्रक्रिया आणि विद्यार्थ्यांच्या विविध प्रश्नांवर हे आंदोलन केंद्रित असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..Abhijeet Dipke: भाजप-IT सेल भारतीय, बाकी पाकिस्तानी? हिंदू-मुस्लिम करून नोकऱ्या मिळत नाहीत; अभिजित दिपकेंची सरकारवर टीका.पुणे हे राज्यातील स्पर्धा परीक्षांचे प्रमुख केंद्र मानले जाते. त्यामुळे शहरातील तसेच राज्याच्या विविध भागांतून पुण्यात शिक्षणासाठी आलेले हजारो विद्यार्थी या आंदोलनाकडे लक्ष ठेवून आहेत. मोठ्या संख्येने विद्यार्थी या आंदोलनात सहभागी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दिल्लीतील जंतरमंतरवरील आंदोलनानंतर आता पुण्यात होणारे हे आंदोलन महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना नवी दिशा देणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.