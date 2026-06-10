पुणे

Cockroach Janata Party Protest : पुण्यात ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे आंदोलन; दिल्लीतील जंतरमंतरनंतर अभिजित दिपके यांचा महाराष्ट्रात पहिलाच एल्गार

Maharashtra political protest : दिल्लीतील जंतरमंतरवरील आंदोलनानंतर अभिजित दिपके यांनी महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच पुण्यात ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या माध्यमातून एल्गार पुकारला आहे. या आंदोलनाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Cockroach Janata Party Protest pune

Cockroach Janata Party Protest pune

esakal

Sandeep Shirguppe
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Cockroach Janata Party Maharashtra : देशभरात चर्चेत आलेल्या ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या आंदोलनाचा पुढचा टप्पा आता पुण्यात पाहायला मिळणार आहे. दिल्लीतील जंतरमंतरवर आंदोलन केल्यानंतर आता या संघटनेचे प्रमुख अभिजित दिपके हे महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच आंदोलन करणार असून, पुण्यातील स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांचा मोठा सहभाग या आंदोलनात अपेक्षित आहे.

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