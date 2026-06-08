CJP Pune Protest: जंतरमंतर नंतर कॉकरोच जनता पक्ष पुण्यात आंदोलन करणार! कधी आणि कुठे? पार्टीने तारीख आणि ठिकाण सांगितलं

कॉकरोच जनता पार्टीतर्फे (सीजेपी) सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात येत्या गुरूवारी (ता. ११) ‘शांतिपूर्ण आंदोलना’चा इशारा देण्यात आला आहे. ‘सीजेपी’ने ‘एक्स’वरील अधिकृत हॅंडलवरून या आंदोलनाची घोषणा केली असून कार्यकर्त्यांना मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्राच्या शिक्षणाची राजधानी असणाऱ्या पुण्यात हे आंदोलन करण्यात येत आहे. .हे आंदोलन येत्या गुरूवारी (ता.११) दुपारी चार वाजता सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात होणार असल्याचेही ‘सीजेपी’ने स्पष्ट केले आहे. कॉकरोच जनता पक्षाच्या स्थापनेनंतर शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी पक्षाने शनिवारी (६ जून) जंतर मंतर येथे आपले पहिले आंदोलन केले. या आंदोलनात हजारो विद्यार्थी आणि नागरिक सहभागी झाले होते. .Nasrapur Crime Case : सीटीव्हीमधील व्यक्ती आणि अटक आरोपी एकच; एफएसएलच्या तज्ज्ञांची न्यायालयात साक्ष.पक्षाचे संस्थापक अभिजित दिपके आंदोलनात सामील होण्यासाठी अमेरिकेतून आले होते. देशभरातील विद्यार्थी आणि प्रसिद्ध अभियंता, शिक्षण सुधारक व पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनीही यात सहभाग घेतला. या निदर्शनात शेकडो लोक, ज्यात बहुतांशी तरुण होते, सहभागी झाले होते. अनेकांनी झुरळांचे मुखवटे घातले होते आणि हातात फुले घेतली होती. शाळकरी मुलेही आपल्या पालकांसोबत या आंदोलनात सामील झाली होती. .Car Tempo Accident : पुणे-नाशिक महामार्गावर भीषण अपघात; एअरबॅग उघडल्याने नवविवाहित दाम्पत्याचे प्राण वाचले, पत्नी गंभीर जखमी.सहभागींपैकी बहुसंख्य शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थी तसेच तरुण व्यावसायिक होते. आंदोलनस्थळी जमलेल्या मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांनी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या घोषणा दिल्या. दीपकेंच्या ताज्या आवाहनात या सूचनांचा पुनरुच्चार करण्यात आला आणि आंदोलनादरम्यान पोलीस अधिकाऱ्यांशी आदराने वागण्याच्या गरजेवर भर देण्यात आला. आंदोलनानंतर अभिजीत दीपकेंनी एक महत्त्वाची घोषणाही केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.