Breaking : 'कोविशिल्ड'च्या भारतातील चाचण्या थांबणार; सिरम इन्स्टिट्यूटचा मोठा निर्णय

पुणे : ऑक्‍सफर्ड विद्यापीठाच्या 'कोविशिल्ड' या कोरोनावरील लसीच्या भारतात चालू असलेल्या अंतिम टप्प्यातील मानवी चाचण्याही थांबविण्यात येणार आहेत. जागतिक स्तरावरील स्थगित झालेल्या चाचण्या आणि औषध नियंत्रकांच्या निर्देशानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे पुण्यातील सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.

ऍस्ट्राझेनेका आणि सिरम इन्स्टिट्यूट उत्पादन करणार असलेल्या या लशीच्या अंतिम टप्प्यातील मानवी चाचण्या जगभरात चालू आहे. इंग्लंडमधील स्वयंसेवकावर विपरीत परिणाम जाणवू लागल्याने तेथील चाचण्या स्थगित करण्यात आल्या आहेत. अशा प्रकारे अमेरिका, दक्षिण आफ्रिका, ब्राझीलमध्येही चाचण्यांना स्थगिती दिली असल्याचे 'नेचर'ने म्हटले आहे. भारतातील चाचण्यांसंदर्भात औषध नियंत्रकांनी (डीसीजेआय) सिरमकडे विचारणा केली असता त्यांनी पुढील मानवी चाचण्या घेण्यास असमर्थता दर्शवली आहे.

अग्रेसर 'कोविशिल्ड' :

- ऑक्‍सफर्ड विद्यापीठाने विकसित केलेली ही लस जगात सर्वात अग्रेसर लस आहे. जगभरात ऍस्ट्राझेनेका कंपनीच्या माध्यमातून मानवी चाचण्या घेण्यात येत आहे.

- देशातील मानवी चाचण्या सहउत्पादक कंपनी असलेली सिरम इन्स्टिट्यूट घेत आहे. दुसऱ्या टप्प्यात पुण्यासह देशभरातील 100 स्वयंसेवकांना ही लस टोचण्यात आली आहे. हा दुसरा टप्पा सुरक्षितपणे पार पडला आहे. आता अंतिम टप्प्यातील चाचण्यांची प्रतीक्षा होती.

We are reviewing the situation and pausing India trials till @AstraZeneca restarts them. We are following DCGI's instructions and will not be able to comment further on the same. You can connect with DCGI for more updates on this front.#SII #Latestnews #Covid_19 pic.twitter.com/CUeFY5oLus

— SerumInstituteIndia (@SerumInstIndia) September 10, 2020