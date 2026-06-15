RTE Admission Scam: पुण्यात 'RTE' चा खेळखंडोबा: युरो स्कूलने मागितले ५० हजार; पावती मागताच ५ वर्षांच्या लेकराला हाकलले!

पुणे : पुण्यातील उंड्री येथील नामांकित 'युरो स्कूल'ने शिक्षण विभागाच्या अधिकृत मंजुरीनंतरही एका ५ वर्षीय बालकाला मोफत शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (RTE २५% राखीव कोटा) प्रवेश देण्यास नकार दिल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी पीडित बालकाच्या २८ वर्षीय मातेने शाळेविरुद्ध पुणे जिल्हाधिकारी, प्राथमिक शिक्षण संचालक, जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी आणि पोलिसांकडे धाव घेत तातडीने हस्तक्षेप करण्याची व शाळेवर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे..शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी तिच्या ५ वर्षांच्या मुलाची शासनाच्या आरटीई (RTE) २५% लॉटरी पद्धतीद्वारे 'युरो स्कूल, उंड्री' येथे इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशासाठी निवड झाली होती. अधिकृत शासकीय पडताळणी समितीनेही तिच्या सर्व कागदपत्रांची तपासणी करून या प्रवेशाला मंजुरी दिली होती..पीडित महिलेने केलेल्या आरोपानुसार, जेव्हा ती मुलाच्या प्रवेशासाठी शाळेत गेली, तेव्हा शाळा प्रशासनाने तिच्याकडे **५०,००० रुपयांची रोख रक्कम** मागितली तिने या रकमेची अधिकृत पावती मागितली आणि ऑनलाइन पेमेंट करण्याची तयारी दर्शवली मात्र, तिने पावती मागताच शाळेने रोख रक्कम स्वीकारण्यास आणि प्रवेश देण्यास नकार दिला व तिला तेथून निघून जाण्यास सांगितले. महिलेने असाही आरोप केला आहे की, पावती मागितल्यानंतर शाळेने सूडबुद्धीने पालकांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या वैधतेवर आणि कौटुंबिक बाबींवर आक्षेप घेण्यास सुरुवात केली..शिक्षण विभागाच्या आदेशांना केराची टोपलीहे प्रकरण पुणे महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे पोहोचल्यानंतर, विभागाने २३ मे २०२६ रोजी शाळेला एक अधिकृत पत्र पाठवले होते या पत्रात शिक्षण विभागाने शाळेला संबंधित विद्यार्थ्याला तात्काळ प्रवेश देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते..शिक्षण विभागाचे निर्देश: शासकीय पडताळणी समितीने आधीच मंजूर केलेल्या कागदपत्रांची पुन्हा स्वतंत्रपणे फेरपडताळणी करण्याचा अधिकार कोणत्याही खाजगी शाळेला नाही.कारवाईचा इशारा: वैध कारणाशिवाय प्रवेश नाकारल्यास आरटीई (RTE) कायद्याचे उल्लंघन मानले जाईल आणि शाळेची मान्यता रद्द करण्यासह इतर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते..शिक्षण विभागाच्या या स्पष्ट इशाऱ्याकडे आणि आदेशांकडे दुर्लक्ष करत शाळेने अद्यापही मुलाला प्रवेश दिलेला नाही. यानंतर पीडित मातेने शिक्षण विभागामध्ये जाऊन शिक्षण अधिकाऱ्यांनाच पोलीस स्टेशनमध्ये घेऊन गेली अजूनही या शाळेविरोधात गुन्हा दाखल नाही..शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत मोफत प्रवेश मिळूनही शाळांकडून होणाऱ्या अडवणुकीमुळे पुण्याच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील 'RTE कक्षात' आक्रोश पाहायला मिळाला. "माझ्या मुलाचे शैक्षणिक वर्ष वाया जात असून, शाळेवर गुन्हा दाखल करून माझ्या मुलाला प्रवेश द्या असा गंभीर इशारा दिला..नेमके प्रकरण काय?या महिलेच्या मुलाला शासनाच्या अधिकृत RTE पोर्टलद्वारे नामांकित शाळेत प्रवेशाचे 'ॲडमिट लेटर' मिळाले होते. सर्व कागदपत्रे ऑनलाईन उपलब्ध असूनही शाळेने बेकायदेशीरपणे हा प्रवेश 'राखून' ठेवला आहे..गेल्या दीड ते दोन महिन्यांपासून ही महिला आपल्या चिमुरड्याच्या हक्काच्या प्रवेशासाठी शिक्षण विभागाचे उंबरठे झिजवत आहे, मात्र स्थानिक स्तरावर कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही..शाळेवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश असूनही टाळाटाळपीडित मातेने प्राथमिक शिक्षण संचालक यांच्या कार्यालयातून आणलेले आदेश पत्र दाखवून उपस्थित अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. "संचालक गोसावी साहेबांनी स्वतः सांगितले आहे की, शाळेने प्रवेश दिला नाही तर त्यांच्यावर तात्काळ गुन्हा दाखल करा. जिल्हा परिषदेकडूनही तसे पत्र आले आहे. मग तुम्ही कोणत्या अधिकाराखाली शाळेला आणखी तीन दिवसांची मुदत दिली? तुम्ही शाळेच्या दबावाखाली काम करत आहात का की तुमचे काही लागेबांधे आहेत?" असा थेट आणि संतप्त सवाल तिने विचारला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.