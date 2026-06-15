पुणे

RTE Admission Scam: पुण्यात 'RTE' चा खेळखंडोबा: युरो स्कूलने मागितले ५० हजार; पावती मागताच ५ वर्षांच्या लेकराला हाकलले!

आरटीई कोट्यातून अधिकृत मंजुरी मिळूनही युरो स्कूलकडून ५ वर्षीय बालकाला प्रवेश नाकारला; ५० हजार रुपयांची रोख मागणी, पावतीची मागणी करताच शाळेचा पलटा
Statutory Admission Breaches: EuroSchool Undri Defies Mandatory 25% RTE Allotment Grids

Statutory Admission Breaches: EuroSchool Undri Defies Mandatory 25% RTE Allotment Grids

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : पुण्यातील उंड्री येथील नामांकित 'युरो स्कूल'ने शिक्षण विभागाच्या अधिकृत मंजुरीनंतरही एका ५ वर्षीय बालकाला मोफत शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (RTE २५% राखीव कोटा) प्रवेश देण्यास नकार दिल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी पीडित बालकाच्या २८ वर्षीय मातेने शाळेविरुद्ध पुणे जिल्हाधिकारी, प्राथमिक शिक्षण संचालक, जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी आणि पोलिसांकडे धाव घेत तातडीने हस्तक्षेप करण्याची व शाळेवर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

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