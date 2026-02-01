Epstein Files : पुणे घाणेरडे शहर, बिल गेट्सच्या माजी सल्लागाराने व्यक्त केलेला तिरस्कार, एपस्टीन फाइल्समध्ये धक्कादायक खुलासा

Epstein Files Reveal Shocking Emails About Pune : शुक्रवारी प्रसिद्ध झालेल्या एपस्टिन फाइल्सच्या आणखी एका आवृत्तीत बदनाम आर्थिक सल्लागार एपस्टीन आणि बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनचे माजी सल्लागार बोरिस निकोलिक यांच्यातील ईमेल चॅटिंग समोर आले आहे. जेफ्री एपस्टीनला २०१२ मध्ये पाठवलेल्या ईमेलमध्ये, निकोलिक यांनी भारताविषयी विशेषतः पुणे शहराबद्दल आपला तिरस्कार वारंवार व्यक्त केला होता. .पुण्याबद्दल काय म्हटले?अमेरिकेच्या न्याय विभागाने शुक्रवारी जेफ्री एपस्टीन फाइल्सचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा संच प्रसिद्ध केला. या प्रचंड संचामध्ये ३० लाखांहून अधिक पानांची कागदपत्रे आणि हजारो छायाचित्रे आहेत. शुक्रवारी प्रसिद्ध झालेल्या फाइल्समध्ये बोरिस निकोलिक आणि जेफ्री एपस्टाईन यांच्यातील पत्रव्यवहाराचा समावेश होता. एपस्टीन हा लैंगिक गुन्हेगार म्हणून दोषी ठरले होते आणि २०१९ मध्ये तुरुंगात असताना त्यांनी आत्महत्या केली होती..हे ईमेल २०१२ मध्ये निकोलिक भारतात प्रवास करत असताना पाठवले गेले होते. निकोलिक, ज्यांना न्यूयॉर्क टाइम्सने एकेकाळी बिल गेट्स यांच्या निकटवर्तीयांपैकी एक म्हणून वर्णन केले होते, त्यांनी पुण्याला 'अत्यंत घाणेरडे' म्हटले आणि सांगितले की त्यांनी दोन दिवस हॉटेलमधून बाहेर पडण्यास नकार दिला होता.."माझी आवडती जागा नाही. तुम्हाला तर या जागेचा खूप तिरस्कार वाटेल," असे निकोलिक यांनी १ जून २०१२ च्या ईमेलमध्ये एपस्टीन याला पुण्याबद्दल सांगितले. "अगदी जगाच्या टोकावर - पुणे, भारत." त्यानंतर सांगितले की, ते पुढील २० तास प्रवास करणार आहेत, न्यूयॉर्कला पोहोचतील आणि भारत व चीनचा त्यांचा दौरा "खूप व्यस्त" होता, असे सांगून त्यांनी आपल्या शांततेबद्दल माफी मागितली..Epstein Files Explained : मोदी सरकार कोसळणार? एपस्टीन फाइल्स काय आहे, भारतातील नेते का घाबरले? संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर....पहिल्या ईमेलनंतर काही तासांनी पाठवलेल्या दुसऱ्या ईमेलमध्ये, निकोलिक यांनी पुण्याचे खूप घाणेरडे शहर असे वर्णन केले. "भेटण्याची वाट पाहू शकत नाही. इथे खूप घाण आहे!! गेल्या २ दिवसांपासून हॉटेलमधून बाहेर पडण्यास नकार दिला आहे," असे म्हणत त्यांनी डोळा मिचकावणारा इमोजी पाठवला. एपस्टीनने एकाच शब्दात उत्तर दिले - "जबरदस्त,"..त्यानंतर निकोलिक यांनी त्यांच्या विमानाचे उड्डाण उशिरा उड्डाण झाल्याबद्दल निराशा व्यक्त केली आणि भारताविषयीचा आपला तिरस्कार स्पष्ट शब्दांत पुन्हा व्यक्त केला."मला खूप राग आला आहे. या मूर्खांनी पुण्याहून येणारे विमान उशिरा केले आणि आता मी नवी दिल्लीत अडकलो आहे. तुम्हाला भेटायला येऊ शकणार नाही. मला या जागेचा तिरस्कार वाटतो. आता इथे आणखी एक रात्र काढावी लागेल, या विचारानेच मला मळमळ होत आहे," असे ते म्हणाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.