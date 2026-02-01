पुणे

Epstein Files : पुणे घाणेरडे शहर, बिल गेट्सच्या माजी सल्लागाराने व्यक्त केलेला तिरस्कार, एपस्टीन फाइल्समध्ये धक्कादायक खुलासा

Pune Dirty City Controversy : एपस्टीन फाइल्समध्ये बोरिस निकोलिक व जेफ्री एपस्टीन यांचे २०१२ मधील ईमेल समोर आले. निकोलिक हे बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनचे माजी सल्लागार होते. ईमेलमध्ये निकोलिक यांनी पुणे शहराला “अत्यंत घाणेरडे” असे संबोधले.
Emails from the Epstein Files showing controversial remarks made by Bill Gates’ former advisor Boris Nikolic about Pune during his 2012 India visit.

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Epstein Files Reveal Shocking Emails About Pune : शुक्रवारी प्रसिद्ध झालेल्या एपस्टिन फाइल्सच्या आणखी एका आवृत्तीत बदनाम आर्थिक सल्लागार एपस्टीन आणि बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनचे माजी सल्लागार बोरिस निकोलिक यांच्यातील ईमेल चॅटिंग समोर आले आहे. जेफ्री एपस्टीनला २०१२ मध्ये पाठवलेल्या ईमेलमध्ये, निकोलिक यांनी भारताविषयी विशेषतः पुणे शहराबद्दल आपला तिरस्कार वारंवार व्यक्त केला होता.

