Electric Shock: शेतकऱ्याचा विजेचा धक्का बसून मृत्यू, आंबेगाव तालुक्यातील घटना, उसाला पाणी देताना दुघर्टना, कुटुंबीयांचा आक्राेश!

महाळुंगे पडवळ : चांडोली बुद्रुक (ता. आंबेगाव) येथे सकाळी शेतातील ऊस पिकाला पाणी धरण्यासाठी गेलेल्या सुरेश पांडुरंग थोरात (वय ४४) या शेतकऱ्याचा विजेचा धक्का बसून मृत्यू झाला..चांडोली बुद्रुक येथे सुरेश थोरात घराच्या बाजूला असलेले ऊस पिकाला पाणी धरण्यासाठी शेतात गेले होते. वीज पंप सुरू करून पाणी शेतात आल्यानंतर ते उसाला पाणी देऊ लागले. या शेतात एक वीज वाहक लोखंडी खांब आहे. काही दिवसांपूर्वी या खांबाला वाहन धडकल्याने तो आडवा झाला होता. महावितरण कंपनीकडे मागणी करूनही खांबाची दुरुस्ती केली नव्हती. या खांबावरील केबल कट होऊन त्यातून वीज प्रवाह लोखंडी खांबाच्या अर्थिंगमधून आला होता. खांबाजवळ पाणी धरत असताना थोरात यांना विजेचा धक्का बसून ते जागेवर कोसळले..सकाळच्या वेळी गावातील ज्येष्ठ नागरिक वामन तुळशीराम थोरात हे तेथे आले असता त्यांना सदरचा प्रकार दिसला. वामन थोरात यांनी मदतीसाठी आरडाओरडा केल्यानंतर परिसरातील नागरिक जमा झाले. त्यांनी सुरेश थोरात यांना उपचारासाठी तातडीने मंचर उपजिल्हा रुग्णालयात नेले. मात्र, डॉक्टरांनी त्यांचा उपचारापूर्वीच मृत्यू झाल्याचे सांगितले..ग्रामस्थांचा महावितरणवर संतापया घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. तसेच, वीज वितरण कंपनीच्या कामकाजावर ग्रामस्थांनी टीका केली. जोपर्यंत कुटुंबीयांना भरपाई मिळत नाही, तोपर्यंत मृतदेह ताब्यात न घेण्याचा निर्णय संतप्त ग्रामस्थांनी घेतला होता. पोलिसांनी ग्रामस्थांची व नातेवाइकांची समजूत काढली. थोरात यांच्यामागे आई, वडील, पत्नी, दोन मुले असा परिवार आहे.