Pune Accident: पुण्यात बास्केटबॉल पोस्ट कोसळून विद्यार्थ्यांचा मृत्यू; मावळ तालुक्यातील घटना, खेळताना नेमकं काय घडलं!

तळेगाव स्टेशन: पुणे जिल्ह्याच्या मावळ तालुक्यातील इंदोरी येथील प्रतिष्ठित तोलानी मेरीटाईम इंन्स्टीट्युटच्या आवारात बास्केटबॉल पोस्ट अंगावर कोसळून गंभीर जखमी झालेल्या २० वर्षीय विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याची घटना रविवारी (ता.०५) सकाळी घडली. विशाल वर्मा (२०,तोलानी मेरीटाईम इन्स्टिट्यूट विदयार्थी वसतिगृह, इंदोरी,ता.मावळ,जि,पुणे/ मुळ गाव आयोध्या,उत्तर प्रदेश) असे मयत विद्यार्थ्यांचे नाव आहे..तळेगाव-चाकण रस्त्यावरील तोलानी इन्स्टीट्युटच्या आवारात बास्केटबॉल ग्राऊंडवर विदयार्थी रविवारी सकाळी साडेसात वाजता बास्केटबॉल खेळत होते. दरम्यान विशाल हा बास्केटबॉल रिंगला लटकला असता, जास्त वजन असल्यामुळे रिंग तुटली. त्या पाठोपाठ लोखंडी पोल देखील खाली पडला..लोखंडी पोल अंगावर पडल्यामुळे त्याचा स्काल्फ फॅक्चर झाल्याने त्याला उपचारांसाठी .भाऊसाहेब सरदेसाई तळेगाव जनरल हॉस्पिटलच्या अपघात विभागात दाखल केले असता सकाळी दहाच्या सुमारास डॉक्टरांनी त्याला मयत घोषित केले.तळेगाव जनरल हॉस्पिटलच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ.सुचिता काळे यांनी तळेगाव एमआयडीसी पोलिसांना खबर दिली..अशी माहिती तळेगाव एमआयडीसी पोलिस ठाण्याचे पोलिस उपनिरीक्षक प्रशांत रेळेकर यांनी दिली.दरम्यान कॉलेज व्यवस्थापनाने पोलीसांना उशिरा माहिती कळवळ्याने पोलीस घटनास्थळी तीन तासांनी उशिरा पोचल्याचा विद्यार्थ्यांचा आरोप संतप्त विदयार्थ्यांनी केला आहे.