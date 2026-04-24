Pune Airport flights: पुणे विमानतळावर नियोजनाला ब्रेक; सोलापूर-मंगळुरू सेवेला प्रतीक्षा, बागडोगरा मार्गावर हालचाल!

पुणे: पुणे विमानतळ प्रशासनाने १ मे पासून १५ अतिरिक्त स्लॉट मंजूर झाल्याची घोषणा केली. यात १ मे पासून पुण्यातून सोलापूर, मंगळुरू व बागडोगरासाठी विमानसेवा सुरू होणार असल्याचे प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात विमान कंपन्यांनी या सेवेबाबत अद्याप काही जाहीर केलेले नाही. केवळ एअर इंडिया एक्स्प्रेसने पुण्याहून बागडोगरासाठी बुकिंग सुरू केले आहे. अन्य कंपन्यांची भूमिका अद्यापही गुलदस्तात असल्याने प्रवासी संभ्रमात आहे. पुणे विमानतळ प्रशासनाने यंदाच्या उन्हाळी हंगामात १५ स्लॉट मंजूर झाल्याची घोषणा करीत पुण्याहून तीन शहरासाठी नवीन विमानसेवा सुरु होत असल्याचे जाहीर केले..यात सोलापूरसाठी स्टार एअर, मंगळूरसाठी फ्लाय ९१ व बागडोगरासाठी एअर इंडिया एक्सप्रेस सेवा देणार असल्याचे पुणे विमानतळ प्रशासनाने जाहीर केले. १ मे साठी आणखी थोडेच दिवस शिल्लक आहेत. असे असताना प्रवाशाच्या सोयीसाठी विमान कंपन्यांनी तिकिटाचे बुकिंग सुरु करणे अपेक्षित होते..विमानतळ प्रशासनाचे काम केवळ विमान कंपन्यांना स्लॉट उपलब्ध करून देणे आहे. विमानसेवा देण्याचे काम विमान कंपन्यांचे आहे.-संतोष ढोके, विमानतळ संचालक, पुणे.बागडोगरासाठी विमानसेवा सुरू होत आहे, ही खूप चांगली बाब आहे. या सोबतच विमानतळ प्रशासनाने जाहीर केलेल्या शहरांसाठी देखील विमानसेवा सुरू होणे आवश्यक आहे.- धैर्यशील वंडेकर, हवाई वाहतूक तज्ज्ञ, पुणे.