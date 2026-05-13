इंधनाचे दर वाढतेच

अमेरिकेने इराणविरुद्ध युद्ध सुरू केल्यानंतर जगभरातील इंधनाच्या दरांत मोठी वाढ झाली आहे.
(वाढ टक्क्यांत, कालावधी - २३ फेब्रुवारी ते चार मे २०२६)

गॅसोलिन
डिझेल

मलेशिया +५६.३, +७१.२
पाकिस्तान +५२.९, +४४.९
संयुक्त अरब अमिराती +५२.४, +८६.१
अमेरिका +४४.५, +४८.१
दक्षिण आफ्रिका +३३.१, ६३.६
कॅनडा +३१.९, +३२.८
चीन +२१.७, +२३.७
ब्रिटन +१९.२, ३+४.२
दक्षिण कोरिया +१९.०, +२६.२
जर्मनी +१३.७, +१९.८
जपान +९.७, +११.२
ब्राझील +५.९, +१७.७
स्पेन +५.१, +२२.४

( प्रत्येक लिटरच्या डॉलरमधील दरानुसार आठवड्याची सरासरी, स्रोत - ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेस)

