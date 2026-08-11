पुणे

Gen Z-Gen Alpha Film Initiative: जेन झी-जेन अल्फासाठी दर्जेदार चित्रपटांचे दर्शन; स्वातंत्रदिनापासून राज्यभर १०० कॅम्पस फिल्म सोसायटीजचा उपक्रम

स्वातंत्रदिनापासून राज्यभरातील कॅम्पस फिल्म सोसायटीजमार्फत जेन झी व जेन अल्फा पिढीला दर्जेदार चित्रपट दाखविण्याच्या मोहिमेला सुरुवात; १०० कॅम्पस फिल्म क्लब स्थापन करण्याचा निर्धार
Quality Cinema for Gen Z and Gen Alpha: Maharashtra to launch 100 campus film societies.

Quality Cinema for Gen Z and Gen Alpha: Maharashtra to launch 100 campus film societies.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : ‘जेन झी आणि जेन अल्फा’ यांना आता महाराष्ट्रभर दर्जेदार चित्रपटांचे दाखविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसायटीज ( पश्चिम विभाग ) च्या कार्यकारिणीत घेण्यात आला. स्वातंत्रदिनापासून (ता.१५) या अभियानास सुरुवात करण्यात येईल.

Loading content, please wait...
Film Industry
Films
Film shooting
film festival
College
film composed
Film Association
film shooting in india
film directors
Filmcity
Filmfare Magazine
Film Education and Training
filmfare
film industry challenges Maharashtra
film production facilities Mumbai
filmmaking infrastructure projects
film city skill development courses
film festivals in India
Marathi News Esakal
www.esakal.com