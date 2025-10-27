पुणे

अखेर जैन बोर्डिंगचा जमीन खरेदी व्यवहार रद्द, गोखले बिल्डर्सचा मोठा निर्णय

Pune : पुण्यातील जैन बोर्डिंग हाऊसच्या जमीन खरेदीचा व्यवहार अखेर गोखले बिल्डर्सकडूनच रद्द करण्यात आला आहे. याबाबत जैन बोर्डिंग ट्रस्टला विशाल गोखले यांनी ईमेल केला असल्याची माहिती समोर आली आहे.
सूरज यादव
जैन बोर्डिंग हाऊसच्या जमीन व्यवहारावरून थेट केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर शिवसेनेचे नेते रवींद्र धंगेकर यांनी आरोपांची सरबत्ती सुरू केली होती. मुरलीधर मोहोळ यांनी माझा या व्यवहारात सहभाग नसल्याचं सांगितलं होतं. आता जमीन खरेदी केलेल्या विशाल गोखले यांनीच जमीन खरेदी व्यवहार रद्द करण्याचा निर्णय़ घेतल्याचं सांगितलं आहे. गेल्या दोन आठवड्यापासून जैन बोर्डिंग हाऊस जमीन व्यवहार प्रकरणावरून पुण्यातलं राजकारण तापलं होतं.

'जैन मंदिर किंवा मंत्रिपद वाचवा', मोहोळ यांना मुंबईत वरिष्ठांनी वॉर्निंग दिल्याचा धंगेकरांचा खळबळजनक दावा
