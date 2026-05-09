गुणपत्रिकेवरील चिन्हांबाबत राज्य मंडळाचे स्पष्टीकरण

Published on

‘£’ हे ब्रिटिश पौंड नसून ‘सर्वोत्तम पाच’ निकषाचे चिन्ह

सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर, ता. ९ : माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा (इयत्ता दहावी) मार्च २०२६ चा निकाल जाहीर झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिका आणि प्रमाणपत्रांवरील काही सांकेतिक चिन्हांबाबत सामाजिक माध्यमे व काही माध्यमांत गैरसमज पसरल्याने महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने अधिकृत स्पष्टीकरण प्रसिद्ध केले आहे. विशेषतः टक्केवारीसमोर दिसणारे ‘£’ हे चिन्ह ‘ब्रिटिश पौंड’ दर्शवित असल्याची चर्चा सुरू होती. मात्र, मंडळाने हे स्पष्टीकरण फेटाळून लावत संबंधित चिन्हाचा शैक्षणिक संदर्भ स्पष्ट केला आहे.
राज्य मंडळाने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकानुसार, विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिका व प्रमाणपत्रांमध्ये निकालासंदर्भातील विविध बाबी स्पष्ट करण्यासाठी अनेक वर्षांपासून सांकेतिक खुणांचा वापर केला जात आहे. या खुणांचे स्पष्टीकरण प्रत्येक गुणपत्रिका व प्रमाणपत्राच्या मागील बाजूस छापण्यात येते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी व पालकांनी कोणताही गैरसमज करून घेऊ नये, असे मंडळाने म्हटले आहे. मंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार, ‘XX’ ही खूण विषयातील सूट दर्शविते, तर ‘AA’ ही खूण अनुपस्थिती दर्शविते. ‘NN’ ही खूण लागू न पडणारा विषय दर्शविते आणि ‘CC’ ही खूण विषयाची संपादणूक रद्द केल्याचे दर्शविते. तसेच ‘*’ ही खूण प्रथम श्रेणीसाठी आवश्यक अतिरिक्त गुण दिल्याचे सूचित करते. ‘£’ या चिन्हाबाबत मंडळाने स्पष्ट केले, की ‘सर्वोत्तम पाच’ या निकषानुसार अनिवार्य सहा विषयांपैकी ज्या पाच विषयांमध्ये विद्यार्थ्यांना सर्वाधिक गुण मिळाले आहेत, त्या पाच विषयांच्या आधारे ५०० पैकी एकूण गुण व टक्केवारी दर्शविण्यासाठी हे चिन्ह वापरले जाते. याशिवाय क्रीडा, एनसीसी, स्काऊट-गाईड, कला क्षेत्रातील प्रावीण्य किंवा सहभागासाठी दिलेल्या अतिरिक्त गुणांसाठीही स्वतंत्र चिन्हांचा वापर करण्यात येतो. विद्यार्थी, पालक व शाळांनी गुणपत्रिकेवरील या सांकेतिक खुणांचा अर्थ समजून घेऊन अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन राज्य मंडळाने केले आहे.
