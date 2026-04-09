पुणे

Baramati News: काँग्रेसने बारामती पोटनिवडणुकीतून उमेदवार मागे का घेतला? हर्षवर्धन सपकाळांनी खरं कारण सांगितलं; आतली बातमी आली समोर

Harshvardhan Sapkal News: महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृती आणि शिष्टाचार जपण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगत काँग्रेस पक्षाने बारामती विधानसभा जागेच्या पोटनिवडणुकीतून आपला उमेदवार मागे घेतला.
ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

काँग्रेसने महाराष्ट्रातील बारामती विधानसभा मतदारसंघातून आपला उमेदवार मागे घेतला आहे. परिणामी, महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आता कोणत्याही प्रमुख पक्षाच्या उमेदवाराशिवाय उभ्या आहेत. यापूर्वी काँग्रेसने आकाश विश्वनाथ मोरे यांना उमेदवारी देऊन महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडवून दिली होती. गुरुवारी, पार्थ पवार यांच्या राज्यसभेच्या शपथविधी सोहळ्यानिमित्त दिल्लीत सुनेत्रा पवार काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांना भेटल्या होत्या.

Loading content, please wait...
Congress
Ajit Pawar
Baramati
pune
election

