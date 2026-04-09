Baramati News: काँग्रेसने बारामती पोटनिवडणुकीतून उमेदवार मागे का घेतला? हर्षवर्धन सपकाळांनी खरं कारण सांगितलं; आतली बातमी आली समोर

काँग्रेसने महाराष्ट्रातील बारामती विधानसभा मतदारसंघातून आपला उमेदवार मागे घेतला आहे. परिणामी, महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आता कोणत्याही प्रमुख पक्षाच्या उमेदवाराशिवाय उभ्या आहेत. यापूर्वी काँग्रेसने आकाश विश्वनाथ मोरे यांना उमेदवारी देऊन महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडवून दिली होती. गुरुवारी, पार्थ पवार यांच्या राज्यसभेच्या शपथविधी सोहळ्यानिमित्त दिल्लीत सुनेत्रा पवार काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांना भेटल्या होत्या. .महाविकास आघाडीच्या सदस्या आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी काँग्रेस नेतृत्वाला उमेदवार मागे घेण्याचे आवाहन केले. बारामतीमध्ये सुनेत्रा पवार यांच्यासमोर काँग्रेसच्या उमेदवारासह ५० हून अधिक उमेदवार होते. हा आकडा २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीतील उमेदवारांच्या संख्येच्या दुप्पट आहे. त्यावेळी अजित पवार यांच्यासमोर २० हून अधिक उमेदवार होते. यानंतर महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळांनी पत्रकार परिषद घेतली आहे. यात त्यांनी मोठा खुलासा केला आहे..महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी जाहीर केले की, पक्षाचे उमेदवार उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या अंतिम मुदतीपूर्वी आपले अर्ज मागे घेतील. अजित पवार यांच्या निधनानंतर बारामतीमध्ये पोटनिवडणूक होत आहेत. सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार सुनेत्रा अजित पवार आहेत. प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष हर्ष वर्धन सपकाळ म्हणाले की, काँग्रेसने तेथे निवडणूक लढवायला हवी होती. आम्हाला आमच्या वैचारिक भूमिकेसह पुढे जायचे होते," असे ते म्हणाले. .परंतु गेल्या २४ तासांत, अजित पवार गटाच्या उमेदवाराने आम्हाला वारंवार विनंती केली आहे. याची दखल घेऊन आणि आमच्या आघाडीच्या नेत्यांनीही आमच्याशी बोलल्यानंतर आम्ही त्यांच्या विनंतीला प्रतिसाद देत तेथून आमचा उमेदवार मागे घेत आहोत. यावेळी आम्ही दोन पावले मागे घेतली आहेत, पण ही माघार घेण्याची लढाई नाही. आमचा उमेदवार २०२९ मध्ये तेथे जिंकेल, असे महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले आहेत..सपकाळ म्हणाले, अजित पवार यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात काँग्रेसमधून केली असली तरी सत्तेसाठी त्यांनी भाजपशी हातमिळवणी केली. काँग्रेस बारामतीमधून आपली उमेदवारी मागे घेत आहे. पण कोणत्याही उमेदवाराला पाठिंबा देत नाही. पक्षाच्या या निर्णयाचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बिनविरोध निवडणुकीसाठी त्यांच्याशी वाटाघाटी करण्याच्या केलेल्या विनंतीशी काहीही संबंध नाही. राज्याची राजकीय संस्कृती, शिष्टाचार आणि संवाद कायम राखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे..याआधी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांना फोन करून बारामतीमधून सुनेत्रा पवार यांच्या बिनविरोध निवडणुकीतील आपला उमेदवार मागे घेण्याची काँग्रेसला विनंती केली होती. यानंतर प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष हर्ष वर्धन सपकाळ यांनी गुरुवारी दुपारी एका पत्रकार परिषदेत आपली उमेदवारी मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. काँग्रेसचे उमेदवार आकाश मोरे यांनीही आपली उमेदवारी मागे घेतली. या विषयावर बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी काँग्रेसचे आभार मानले.