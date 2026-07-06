पुणे

Pune Mumbai Highway Closure: पुणे–मुंबई एक्सप्रेसवे, जुना महामार्ग आणि मावळ–ताम्हिणीतील पर्यायी मार्ग बंद

मुसळधार पावसाने पुणे–मुंबई द्रुतगती व जुना महामार्ग ठप्प; ताम्हिणी घाटासह पर्यायी मार्गही बंद, प्रशासनाकडून अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे आवाहन
The Pune–Mumbai Expressway and the old highway have been closed due to heavy rainfall, landslides, and flooding.

The Pune–Mumbai Expressway and the old highway have been closed due to heavy rainfall, landslides, and flooding.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : मुसळधार पाऊस, दरड कोसळण्याच्या घटना आणि पूरसदृश परिस्थितीमुळे पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्ग तसेच जुना पुणे-मुंबई महामार्गावरील वाहतूक पुढील आदेशापर्यंत पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. दोन्ही दिशेतील (पुणे-मुंबई आणि मुंबई-पुणे) वाहतूक थांबविण्यात आली असून, नागरिकांनी अत्यावश्यक कारणाशिवाय पुणे-मुंबई प्रवास करू नये, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

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