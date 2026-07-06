Pune Mumbai Highway Closure: पुणे–मुंबई एक्सप्रेसवे, जुना महामार्ग आणि मावळ–ताम्हिणीतील पर्यायी मार्ग बंद

पुणे : मुसळधार पाऊस, दरड कोसळण्याच्या घटना आणि पूरसदृश परिस्थितीमुळे पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्ग तसेच जुना पुणे-मुंबई महामार्गावरील वाहतूक पुढील आदेशापर्यंत पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. दोन्ही दिशेतील (पुणे-मुंबई आणि मुंबई-पुणे) वाहतूक थांबविण्यात आली असून, नागरिकांनी अत्यावश्यक कारणाशिवाय पुणे-मुंबई प्रवास करू नये, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..कोल्हापूर परिक्षेत्राचे पोलिस महानिरीक्षक रंजन कुमार शर्मा यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनानुसार, सततच्या मुसळधार पावसामुळे अनेक ठिकाणी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पुणे- मुंबई द्रुतगती मार्गावरील 'कनेक्टिंग लिंक' आणि 'मिसिंग लिंक' दरम्यान काँक्रीटचा खांब कोसळल्याने या मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे..तसेच, जुन्या पुणे-मुंबई महामार्गावर अनेक ठिकाणी पाणी ओसंडून वाहत असल्याने तेथील वाहतुकीलाही स्थगिती देण्यात आली आहे. मावळ तालुका आणि ताम्हिणी घाट परिसरातही अनेक रस्त्यांवर पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याने मुंबईकडे जाणारे पर्यायी मार्गदेखील पुढील आदेशापर्यंत बंद ठेवण्यात आले आहेत..दरम्यान, लोहगड किल्ल्याजवळील पाटण गाव परिसरात दरड कोसळल्याची माहिती मिळाली आहे. या दुर्घटनेत एका कुटुंबातील सदस्य दरडीच्या प्रभावक्षेत्रात अडकल्याची प्राथमिक माहिती असून, त्यांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी बचावकार्य सुरू करण्यात आले आहे..प्रशासनाने नागरिकांना पुढील सूचना मिळेपर्यंत पुणे-मुंबई दरम्यानचा प्रवास टाळण्याचे आवाहन केले आहे. ज्यांचा प्रवास नियोजित आहे, त्यांनी तो पुढे ढकलावा तसेच शासन आणि वाहतूक यंत्रणांकडून वेळोवेळी जारी करण्यात येणाऱ्या वाहतूक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे, असेही आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.