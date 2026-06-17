Ramdara Mandir: भाविकांसाठी महत्त्वाची सूचना! रामदरा मंदिर १८ जुलैपर्यंत बंद; गर्भगृहाच्या नूतनीकरणासाठी मोठा निर्णय

लोणी काळभोर : येथील तिर्थक्षेत्र रामदरा शिवालय मंदिरांत तातडीची दुरुस्ती आणि डागडुजीची कामे हाती घेण्यात आली असल्याने कामातील व्यत्यय टाळण्यासाठी तसेच भाविकांची सुरक्षितता यांसाठी मंदिर प्रशासनाने मंदिर १८ जुलैपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.मिळालेल्या माहितीनुसार, १८ जून ते १८ जुलै २०२६ या १ महिन्याच्या कालावधीत रामदरा मंदिर भाविकांना दर्शनासाठी बंद राहील. या काळात मंदिराच्या गर्भगृहाचे नूतनीकरण केले जाणार आहे. त्यामुळे भाविकांना मंदिरात प्रवेश दिला जाणार नाही. तसेच, मंदिराच्या आवारात कोणतीही पूजा, धार्मिक विधी किंवा उत्सव साजरे करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. भाविकांनी या काळात दर्शनासाठी मंदिराच्या दिशेने प्रवास करू नये किंवा गर्दी करू नये, अशी नम्र विनंती ट्रस्टच्या वतीने करण्यात आली आहे..तिर्थक्षेत्र रामदरा शिवालय ट्रस्टचे अध्यक्ष १००८ श्री महंत हेमंत पुरी महाराज यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. दुरुस्तीचे काम वेळेत पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. काम पूर्ण झाल्यानंतर मंदिर पुन्हा भक्तांसाठी कधी खुले केले जाईल, याची अधिकृत घोषणा मंदिर व्यवस्थापनाकडून नंतर केली जाईल..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...मंदिर प्रशासनाने या निर्णयामुळे भक्तांच्या होणाऱ्या गैरसोयीबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली आहे. तरीही, सर्व भक्तगण, भाविक आणि शिष्यगणांनी सहकार्य करावे आणि या नियमांचे पालन करावे, असे आवाहन ट्रस्टच्या वतीने करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.