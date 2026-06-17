पुणे

Ramdara Mandir: भाविकांसाठी महत्त्वाची सूचना! रामदरा मंदिर १८ जुलैपर्यंत बंद; गर्भगृहाच्या नूतनीकरणासाठी मोठा निर्णय

Ramdara Temple closed till July 18 for renovation: रामदरा शिवालय मंदिरात गर्भगृह नूतनीकरणासाठी १८ जुलैपर्यंत दर्शनबंदी; भाविकांच्या सुरक्षिततेस प्राधान्य देत पूजा-अर्चा, धार्मिक कार्यक्रमांवरही तात्पुरती मर्यादा
Ramdara Shrine Closed for Devotees as Renovation and Safety Work Gets Underway

Ramdara Shrine Closed for Devotees as Renovation and Safety Work Gets Underway

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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लोणी काळभोर : येथील तिर्थक्षेत्र रामदरा शिवालय मंदिरांत तातडीची दुरुस्ती आणि डागडुजीची कामे हाती घेण्यात आली असल्याने कामातील व्यत्यय टाळण्यासाठी तसेच भाविकांची सुरक्षितता यांसाठी मंदिर प्रशासनाने मंदिर १८ जुलैपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

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