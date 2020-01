INDvsSL : सॅमसनचे पुनरागमन; टॉस जिंकून श्रीलंकेचा गोलंदाजीचा निर्णय!

INDvsSL : पुणे : भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील अखेरच्या टी-२० सामन्यात श्रीलंकेचा कर्णधार लसिथ मलिंगाने नाणेफेक जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. या सामन्यात अखेर संजू सॅमसनला पदार्पणाची संधी देण्यात आली आहे.

भारतीय संघात अखेरच्या सामन्यासाठी तीन बदल करण्यात आले आहेत. कुलदीप यादवच्या जागी संघात युझवेंद्र चहल, रिषभ पंतच्या जागी संजू सॅमसन आणि शिवम दुबेच्या जागी मनीष पांडेला संघात जागा देण्यात आली आहे.

श्रीलंकेने माजी कर्णधार एंजेलोला संघात स्थान दिले आहे. भारत आणि श्रीलंकेचा हा पुण्यातील गहुंजे स्टेडियम वरील दुसरा टी-२० सामना आहे. याधीच्या सामन्यात २०१६ मध्ये भारताला पराभव स्वीकारावा लागला होता. त्यानंतर मात्र भारताने श्रीलंकेवर ९ वेळा विजय मिळवला आहे.

भारत : केएल राहुल, शिखर धवन, विराट कोहली (कर्णधार), श्रेयस अय्यर, मनिष पांडे, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), वॉशिंग्टन सुंदर, शार्दूल ठाकूर, युजवेंद्र चहल, जसप्रित बुमरा, नवदीप सैनी.

श्रीलंका : धनुष्का गुनतिलका, अविष्का फर्नांडो, कुशल परेरा (यष्टीरक्षक), ओशादा फर्नांडो, अँजेलो मॅथ्यूज, धनंजय डिसिल्व्हा, दसून शनका, लक्षण संदकान, विनांन्दू हसरंगा, लसिथ मलिंगा (कर्णधार), लाहिरू कुमारा