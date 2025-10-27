जमीन व्यवहारावरून जैन बोर्डिंग ट्रस्टींमध्येच मतभेद, एकाचा आधीच राजीनामा; जैन मुनी म्हणाले, बिल्डरने मैत्री निभावली

जैन बोर्डिंग जमीन व्यवहारावरून सुरू झालेला गदारोळ अजूनही थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीयेत. केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या मित्रानेच ही जागा खरेदी केल्यानं त्यांच्यावर माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी आरोप केले होते. यानंतर आता हा व्यवहार रद्द करण्यासंदर्भात बिल्डर विशाल गोखले यांनी जैन बोर्डिंगला मेल केला आहे. नैतिकतेच्या मुद्द्यावरून हा व्यवहार रद्द करण्यात येत आहे असं त्यांनी म्हटलंय. दरम्यान, जैन बोर्डिंगच्या ट्रस्टींमध्येच जमीन व्यवहारांवरून मतभेद असल्याचं आता समोर आलंय..जमीन व्यवहार प्रकरणात ट्रस्टींकडून दबाव आणून राजीनामा घेतल्याचं जैन बोर्डिंग ट्रस्टचे पदाधिकारी चकोर गांधी यांनी म्हटलंय. जमीनीचा व्यवहार सुरू असतानाच चकोर गांधी यांनी ६ ऑक्टोबर रोजी एचएनडी ट्रस्टचा राजीनामा दिला होता. जमीन विक्री प्रकरणात माझी सही अर्धवट माहिती देत घेतल्याचा दावाही चकोर गांधी यांनी केला आहे..महिला डॉक्टर मृत्यू प्रकरणाला वेगळं वळण, एका विवाहितेच्या आत्महत्येशी संबंध? शवविच्छेदन अहवाल बदलण्याचं रॅकेट?.जैन बोर्डिंग ट्रस्टची जमीन विक्री करू नये असं अनेकदा सांगितलं. तरीही हा व्यवहार रद्द झाला नाही असं चकोर गांधी यांनी म्हटलंय. ६ ऑक्टोबरला आपण धर्मादाय आयुक्तांकडे राजीनामा सोपवल्याचं चकोर गांधी म्हणाले आहेत. विशाल गोखले यांनी व्यवहार रद्द केल्याचा मेल ट्रस्टला पाठवलाय. आता ते व्यवहार रद्द करण्यासाठी अर्ज दाखल करू शकतात..जैन मुनी आचार्य गुप्तनंदी महाराज यांनी म्हटलं की, मुरलीधर मोहोळ यांनी भेट घेतली तेव्हा बिल्डर गोखले मित्र असून मी त्यांना व्यवहार रद्द करण्यासाठी सांगेन असं म्हटलं होतं. विशाल यांनीही मन मोठं करून मैत्री निभावली आणि मोहोळ यांच्या सांगण्यावरून व्यवहार रद्द केला. पणट्रस्टींनी मंदिर गायब केली, भ्रष्टाचाराची फाईल बनवली, हा व्यवहार प्रत्यक्षात रद्द होईल तेव्हाच आंदोलन थांबवू. आज देशभरात मोर्चा काढतोय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.