पुणे

US Army Success Story: कोकणच्या लेकीची जगभर चर्चा! दापोलीच्या प्राजक्ता बोंगाळे ठरल्या अमेरिकन सैन्यातील पहिल्या मराठी महिला; महाराष्ट्रासाठी अभिमानाचा क्षण

Dapoli woman creates history by joining the United States Army: दापोलीच्या प्राजक्ता (सारा) बोंगाळे यांची अमेरिकन सैन्यात ऐतिहासिक भरारी; अपघातानंतरही न डगमगता विज्ञान, सौंदर्य आणि देशसेवेच्या त्रिवेणीमध्ये घडवले अनोखे यश
Maharashtra Celebrates as Dapoli's Prajakta Bongale Joins the U.S. Army

Maharashtra Celebrates as Dapoli's Prajakta Bongale Joins the U.S. Army

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोलीच्या कन्या प्राजक्ता (सारा) बोंगाळे यांनी अमेरिकन सैन्यदलाचे अत्यंत खडतर आणि आव्हानात्मक प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण करून ऐतिहासिक भरारी घेतली आहे. या देदीप्यमान यशामुळे अमेरिकन सैन्यात सेवा देणाऱ्या त्या महाराष्ट्रातील पहिल्या मराठी महिला ठरल्या आहेत.

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