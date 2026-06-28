US Army Success Story: कोकणच्या लेकीची जगभर चर्चा! दापोलीच्या प्राजक्ता बोंगाळे ठरल्या अमेरिकन सैन्यातील पहिल्या मराठी महिला; महाराष्ट्रासाठी अभिमानाचा क्षण

पुणे: रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोलीच्या कन्या प्राजक्ता (सारा) बोंगाळे यांनी अमेरिकन सैन्यदलाचे अत्यंत खडतर आणि आव्हानात्मक प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण करून ऐतिहासिक भरारी घेतली आहे. या देदीप्यमान यशामुळे अमेरिकन सैन्यात सेवा देणाऱ्या त्या महाराष्ट्रातील पहिल्या मराठी महिला ठरल्या आहेत..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.लहानपणापासून सैन्याविषयी आकर्षण असलेल्या प्राजक्ता यांना एका अपघातामुळे भारतीय लष्करात जाण्याचे स्वप्न बाजूला ठेवावे लागले. पदव्युत्तर शिक्षणानंतर अमेरिकेत स्थायिक झाल्यावर त्यांनी ‘क्लिनिकल रिसर्च सायंटिस्ट’ म्हणून काम केले.तसेच, सौंदर्य क्षेत्रातही ठसा उमटवत ‘यूएसए मिसेस मिडवेस्ट युनिव्हर्स’ हा किताब पटकावला. मात्र, मनात असलेली देशसेवेची जिद्द आणि सैन्याविषयीचा आदर त्यांना शांत बसू देत नव्हता. कुटुंब सावरतानाच उत्कृष्ट शारीरिक तंदुरुस्ती, शिस्तबद्ध दिनचर्या आणि सकारात्मक मानसिकतेच्या जोरावर त्यांनी अमेरिकन सैन्यात जाण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...विशेष म्हणजे, या संपूर्ण प्रशिक्षणात उत्कृष्ट नेमबाजीसाठी त्यांना ‘मार्क्समनशिप पदक’ देऊन गौरविण्यात आले. तसेच बॅचमध्ये सर्वोच्च शैक्षणिक गुणही त्यांनी मिळवले. सध्या त्या सैन्याच्या मेडिकल विभागात कार्यरत आहेत. विज्ञान, सौंदर्य आणि थेट देशसेवा अशा तीन भिन्न क्षेत्रांत गरुडझेप घेणाऱ्या प्राजक्ता यांच्या या प्रवासात त्यांचे पती समीर बोंगाळे यांच्यासह संपूर्ण परिवाराची खंबीर साथ मोलाची ठरली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.