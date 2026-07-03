Pune Crime: पाच कोटींच्या खंडणीसाठी गोळीबार; पुणे गुन्हे शाखेकडून लॉरेन्स बिश्नोई टोळीतील आरोपी राजस्थानमधून ताब्यात

पुणे: फुरसुंगीजवळ मंतरवाडी भागात एका स्टील गोदामाच्या कार्यालयावर गोळीबार करून पाच कोटी रुपयांची खंडणी मागणाऱ्या लॉरेन्स बिश्नोई टोळीतील एकाला गुन्हे शाखेने राजस्थानमधून ताब्यात घेतले. पवन राम (रा. राजस्थान) असे गुन्हे शाखेने ताब्यात घेतलेल्या संशयित आरोपीचे नाव आहे. .Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बिश्नोई टोळीतील सदस्यांनी मंतरवाडी येथील एका स्टील व्यावसायिकाकडे पाच कोटी रुपयांची खंडणी मागितली होती. या धमकीनंतर दहशत निर्माण करण्यासाठी १८ जून रोजी रात्री मंतरवाडी येथील व्यावसायिकाच्या कार्यालयावर गोळीबार केला होता. या घटनेनंतर सोशल मीडियावर लॉरेन्स बिश्नोई टोळीशी संबंधित व्यक्तींनी या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारल्याचा दावा केला होता.. बिश्नोई टोळीचे नाव समोर येताच गुन्हे शाखेची पथके आरोपींच्या शोधासाठी रवाना करण्यात आली. पोलिसांनी या गुन्ह्यात आरोपींनी वापरलेली दुचाकी सासवड भागातून जप्त केली. आरोपींनी या दुचाकीचा क्रमांक पूर्णपणे खोडून टाकला होता. .Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...मात्र, गुन्हे शाखेने तांत्रिक विश्लेषण, मोबाईल लोकेशनच्या आधारे आरोपी पवन राम हा राजस्थानमध्ये लपल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार गुन्हे शाखेच्या पथकाने हनुमानगड जिल्ह्यातून पवन राम याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले. दुसऱ्या आरोपीची ओळख पटली असून, त्याचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची पथके रवाना झाली आहेत, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.