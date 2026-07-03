पुणे

Pune Crime: पाच कोटींच्या खंडणीसाठी गोळीबार; पुणे गुन्हे शाखेकडून लॉरेन्स बिश्नोई टोळीतील आरोपी राजस्थानमधून ताब्यात

Bishnoi Gang Operative Detained from Rajasthan: पाच कोटींच्या खंडणीसाठी स्टील गोदामावर गोळीबार; तांत्रिक विश्लेषण व मोबाईल लोकेशनच्या आधारे बिश्नोई टोळीतील पवन राम राजस्थानमधून ताब्यात
Rajasthan Arrest in Pune Extortion Case; Bishnoi Gang Link Under Investigation

Rajasthan Arrest in Pune Extortion Case; Bishnoi Gang Link Under Investigation

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

पुणे: फुरसुंगीजवळ मंतरवाडी भागात एका स्टील गोदामाच्या कार्यालयावर गोळीबार करून पाच कोटी रुपयांची खंडणी मागणाऱ्या लॉरेन्स बिश्नोई टोळीतील एकाला गुन्हे शाखेने राजस्थानमधून ताब्यात घेतले. पवन राम (रा. राजस्थान) असे गुन्हे शाखेने ताब्यात घेतलेल्या संशयित आरोपीचे नाव आहे.

Loading content, please wait...
pune
crime
district
Crime Branch
Financial extortion
lawrence bishnoi