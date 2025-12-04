Pune News:'ओतूर येथे बिबट्याचा दुचाकीवर हल्ला, शेतकरी जखमी'; जुन्नर तालुक्यात भितीचे वातावरण, उसात लपताेय अन्..

-पराग जगतापओतूर : ओतूर (ता.जुन्नर) येथे अमीर घाट परिसरातून दुचाकीवर जात असताना एका शेतकऱ्यावर बिबट्याने हल्ला करून त्यास जखमी केले. ओतूर परीसरात वारंवार बिबट्याचे होणारे हल्ल्यामुळे परिसरात दहशतीचे वातावरण असून वनविभागाने बिबट्याचा बंदोबस्त करावा अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे..Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला .सदर बिबट हल्ल्याची घटना बुधवारी ता.३ रोजी रात्री सव्वा आठ वाजे दरम्यान ओतूर गावच्या हद्दीत अमीर घाट मार्गावर घडली असून यात सोमनाथ किसन ठिकेकर (वय ५२) हे जखमी झाले आहेत. याबाबत अधिक माहिती अशी की बुधवार ता. ३ डिसेंबर रोजी रात्री सव्वा आठच्या सुमारास अमीर घाट परिसरातून सोमनाथ ठिकेकर हे दुचाकीवरून घरी जात असताना रस्त्याच्या बाजूच्या ऊसात दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने अचानक त्याच्या दुचाकीवर झेप घेतली..दुचाकीवर बिबट्याने अचानक झेप घेतल्याने ठिकेकरांचे दुचाकीवरील नियंत्रण सुटून ते दुचाकी सह खाली पडले यावेळी बिबट्याने त्याच्या उजव्या पायाला पंजा मारून त्यांना जखमी केले होते.मात्र ठिकेकर प्रसंगावधान राखत बिबट्या पाहून आरडाओरडा करू लागल्याने बिबट्याने तेथून पळ काढला.त्यानंतर परीसरातील नागरिकांनी त्यांना ओतूर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचारासाठी दाखल केले. डॉ.श्रीहरी सारोक्ते यांच्या मार्गदर्शनाखाली डॉ.प्रशात गोरे व डॉ.वैष्णवी ठिकेकर यांनी त्यांच्यावर प्राथमिक उपचार केले..सदर घटना समजताच ओतूर वनविभागाचे वनपरीक्षेत्र अधिकारी चैतन्य कांबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनरक्षक विश्वनाथ बेले व इतर कर्मचारी यांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जाऊन जखमी ठिकेकर यांची भेट घेऊन घटनेची माहिती घेतली.तसेच त्यांना बिबट प्रतिबंधक लस देण्यासाठी नारायणगाव येथे नेण्यात आले..शिकार शोधायला गेले अन् दिसला वाघच ! बार्शी तालुक्यातील शिकाऱ्यांची आपबीती; हरणांच्या शिकारीचे जाळे अन्... दरम्यान ओतूर वनविभागाकडुन रात्रीच्या गस्त पथकाने घटनास्थळी जाऊन रात्रीच पहाणी केली.तसेच बिबट बाबत या परिसरातील नागरिकांना माहीती देऊन काळजी घेण्याचे आवाहन केले.तसेच मोका पाहणी करून येथे पिंजरा लावण्याची माहिती यावेळी वनविभागाकडुन देण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.