पुणे

Pune News:'ओतूर येथे बिबट्याचा दुचाकीवर हल्ला, शेतकरी जखमी'; जुन्नर तालुक्यात भितीचे वातावरण, उसात लपताेय अन्..

Leopard Attack : जुन्नर तालुक्यातील ओतूर परिसरात बिबट्याचा दुचाकीवर हल्ला झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. शेतकरी आपल्या दुचाकीवरून शेताकडे जात असताना अचानक उसाच्या शेतातून बाहेर आलेल्या बिबट्याने त्याच्यावर झडप घातली. या हल्ल्यात शेतकरी जखमी झाला.
Leopard Attack

Leopard Attack

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-पराग जगताप

ओतूर : ओतूर (ता.जुन्नर) येथे अमीर घाट परिसरातून दुचाकीवर जात असताना एका शेतकऱ्यावर बिबट्याने हल्ला करून त्यास जखमी केले. ओतूर परीसरात वारंवार बिबट्याचे होणारे हल्ल्यामुळे परिसरात दहशतीचे वातावरण असून वनविभागाने बिबट्याचा बंदोबस्त करावा अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

Accident injured help

