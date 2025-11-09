Pune News: 'उदापूर येथे उस तोडणी दरम्यान आढळली बिबट्याचे दोन बछडे'; शेतकाम काम करणाऱ्या महिला मजूरांची धांदल

-पराग जगतापओतूर: उदापूर ता.जुन्नर येथील ढग वस्तीवर रविवारी उस तोडणी दरम्यान बिबट्याचे दोन बछडे आढळून आल्यावर उस तोडणी कामगारासह ,शेतकरी आणि परीसरात शेतकाम काम करणाऱ्या महिला मजूरांची एकच धांदल उडाली होती..उदापूर येथील ढग वस्ती जवळ सुनिल उल्हास कुलवडे यांचे ४५ गुंठे शेतातील उस तोडणी रविवारी सकाळी सुरू झाली होती अंदाजे निम्म्यापेक्षा जास्त उस तोडणी झाल्यानंतर उस तोड कामगारांना बिबट्याचे बछडे आढळून आले.त्यावेळी एकच खळबळ उडाली ऊसतोडणी सुरू असलेल्या शेताच्या समोरच काही महिला मजूर कांद्याचे रोप उपटत होत्या तर दुसर्या शेतात महिला मजूर कांदे लागवड करत होत्या.बिबट्याचे बछडे आढळून आल्या नंतर सर्वत्र खळबळ उडाली आणि भिंतीचे वातावरण झाले बिबट्याची चांगलीच दहशत पसरली.त्यांनतर सरपंच सचिन आंबडेकर यांना याबाबत माहिती मिळाल्यावर त्यांनी ओतूर वनविभागाशी संपर्क साधला आणि माहिती दिली.त्यांनतर ओतूर वनविभागाचे पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले..याबाबत ओतूर वनविभागाला सकाळी नऊ वाजे दरम्यान माहिती मिळाल्यानंतर ओतूरचे वनक्षेत्र अधिकारी चैतन्य कांबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनरक्षक मोहिनी वाघचौरे,वनमजूर गंगाराम जाधव,गणपत केदारी हे तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले.त्यावेळी उस तोड कामगारांनी एका बछड्याला सुरक्षीत पकडून प्लास्टिक कॅरेट मध्ये ठेवले होते.त्यानतंर अजून एक बिबट्याचा बछडा ऊसात आढळून आला.त्याला वनविभागाच्या कर्मचार्यानी सुरक्षीत आधीच्या बछड्या जवळ कॅरेट मध्ये ठेवले.उसाच्या शेतातील थोडाच उस तोडायचा राहिला होता.मात्र बिबट्याच्या भिती मुळे कामगार उस तोड बंद करत होते..यावेळी वनविभागाचे कर्मचारी,शेतकरी व ग्रामस्थांनी उरलेला थोडा उस तोडा कारण अजून बिबट्याचे बछडे असू शकतात आणि त्यांना ही पकडून सुरक्षीत ठेवणे गरजेचे आहे.सर्व उस तोड पूरृण होई पर्यंत वनविभागाचे कर्मचारी पथक तेथे उसाच्या शेतात थांबुन राहिले.सुदैवाने आनखी बिबट्याचे बछडे आढळून आले नाही.सदर दोन बिबट्याचे बछडे अंदाजे एक ते दिड महिन्याचे असून बिबट मादी या उसाच्या शेजारी दुसरा उसाचे शेत अनिल कुलवडे यांचे असून त्या उसाच्या शेतात असण्याची शक्यता आहे..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न... याबाबत उदापूर सरपंच सचिन आंबडेकर व तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष बाजीराव कुलवडे म्हणाले की बिबट मादी पिल्लांच्या शोधात येथे येणार असून बिबट मादीला पकडण्यासाठी तातडीने रविवारी येथे पिंजरा लावण्यात यावा.तसेच पिंजऱ्यात भक्ष न ठेवता ऊसात सापडलेले बिबट्याची बछडी ठेवावी जेणे करून बछड्यांमुळे मादी बिबट जेरबंद होईल.अन्यथा बिबट्याच्या दहशतीमुळे शेतात काम करणे अवघड होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.