Leopard Cubs : मांजरी-कोलवडी शिवरस्त्यावर ऊसाच्या शेतात आढळली बिबट्याची पिल्ले; नागरिकांमध्ये घबराटीचे वातावरण

मांजरी खुर्द - मांजरी खुर्द-कोलवडी शिवरस्त्यालगत मौजे कोलवडी हद्दीतील शेतात बिबट्याची तीन नवजात पिल्ले आढळून आल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. ऊसतोड सुरू असताना सकाळी अकरा वाजण्याच्या सुमारास मजुरांना ही पिल्ले दिसून आली. घटनेची माहिती मिळताच वन विभागाचे कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले असून परिसरात दक्षता घेण्यात येत आहे..मांजरी खुर्द येथील शेतकरी उत्तम सोपान उंद्रे यांच्या कोलवडी हद्दीतील शेतात ऊसतोड सुरू होती. यावेळी ऊसतोड मजुरांना ऊसामध्ये बिबट्याची तीन नवजात पिल्ले दिसली. त्यांनी तातडीने शेतमालक उत्तम उंद्रे यांना याची माहिती दिली. त्यानंतर उंद्रे यांनी वन विभागाशी संपर्क साधून घटनेची माहिती दिली. माहिती मिळताच वन कर्मचारी ज्ञानेश्वर शिवले तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी परिस्थितीची पाहणी करून वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना माहिती दिली..दरम्यान, परिसरात नर व मादी बिबट्याचाही वावर असल्याचे बाळासाहेब जाधव व आशिष उंद्रे यांनी सांगितले. बिबट्याची पिल्ले आढळल्याने शेतकरी, ऊसतोड मजूर आणि नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या परिसरात वन विभागाने तात्काळ पिंजरा लावून बिबट्याचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी मांजरी खुर्दच्या पोलीस पाटील भारती उंद्रे आणि कोलवडीच्या पोलीस पाटील मिना गायकवाड यांनी केली आहे. वन विभागाकडून परिसरावर लक्ष ठेवण्यात येत असून नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता बिबट्या किंवा त्याची पिल्ले आढळल्यास त्यांच्याजवळ न जाता त्वरित वन विभागाला माहिती द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.