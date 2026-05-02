Maharashtra HSC Result 2026 Declared : बारावीचा 89.79 टक्के निकाल; यंदाही मुलींनीच मारली बाजी, पुणे-मुंबई की कोकण? कोणता विभाग अव्वल? जाणून घ्या सविस्तर...

पुणे : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे फेब्रुवारी-मार्च २०२६ मध्ये घेतलेली बारावीची परीक्षा १४ लाख ३३ हजार ५७ विद्यार्थ्यांनी दिली. त्यातील १२ लाख ८६ हजार ८४३ म्हणजेच तब्बल ८९.७९ टक्के विद्यार्थी परीक्षेत उत्तीर्ण झाले आहेत. मात्र, गेल्यावर्षीच्या (२०२५) तुलनेत यंदा निकालात २.०९ टक्क्यांनी घट झाल्याचे दिसून आले आहे..बहुप्रतिक्षेत असलेला राज्य मंडळाचा बारावीचा निकाल शनिवारी (ता.२) जाहीर झाला. यात राज्यातील नऊ विभागीय मंडळांमधून सर्व शाखांच्या १४ लाख ४४ हजार ७१३ नियमित विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली. राज्यात कोकण विभागाचा निकाल ९४.१४ टक्के असा सर्वाधिक असून लातूर विभागाचा ८४.१४ टक्के असा सर्वात कमी निकाल आहे..तर, उत्तीर्ण मुलींच्या निकालाची टक्केवारी ९३.१५ टक्के असून मुलांचा निकाल ८६.८० टक्के आहे. उत्तीर्ण मुलींच्या निकालाची टक्केवारी मुलांपेक्षा तब्बल ६.३५ टक्क्यांनी जास्त आहे..या परीक्षेसाठी ५९ हजार ८७६ पुनर्परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी ५० हजार ३४६ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. त्यापैकी १८ हजार ३४९ विद्यार्थी (३६.४४ टक्के) उत्तीर्ण झाले आहेत. तर, खासगी विद्यार्थी म्हणून नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी ३६ हजार ९४१ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली असून त्यातील २९ हजार ६३४ विद्यार्थी (८०.२१ टक्के) उत्तीर्ण झाले आहेत..राज्यात आठ हजार ३६७ दिव्यांग विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली असून त्यातील सात हजार ५७९ (९०.५८ टक्के) उत्तीर्ण झाले आहेत, अशी माहिती राज्य मंडळाचे अध्यक्ष त्रिगुण कुलकर्णी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, सचिव डॉ. दीपक माळी यांसह अन्य अधिकारी उपस्थित होते..14 लाख विद्यार्थ्यांनी दिलेली बारावी परीक्षा2026 या वर्षात 14,17,969 विद्यार्थ्यांनी महाराष्ट्र राज्य मंडळाच्या HSC बारावीची परीक्षा दिली. सुमारे 14.27 लाख विद्यार्थ्यांनी बारावीच्या परीक्षेचा फॉर्म भरला होता. मात्र, प्रत्यक्ष 14.17 लाख विद्यार्थीच परीक्षेला बसले होते. जवळपास 14 लाख विद्यार्थी बारावीच्या परीक्षेला बसले होते..निकाल पाहण्यासाठी अधिकृत संकेतस्थळेविद्यार्थ्यांना खालील अधिकृत वेबसाइट्सवर निकाल पाहता येणार आहे :hscresult.mahahsscboard.inhscresult.mkcl.orgmahahsscboard.inतसेच, डिजिलॉकरवरही निकालाची माहिती उपलब्ध होणार आहे..बारावीचा निकाल कसा पाहाल?विद्यार्थ्यांनी खालील स्टेप्स फॉलो कराव्यात:अधिकृत वेबसाइटपैकी कोणतीही एक साइट उघडा'HSC Examination Result 2026' या लिंकवर क्लिक करातुमचा सीट नंबर किंवा रोल नंबर प्रविष्ट कराआईचे पहिले नाव टाका'View Result' बटणावर क्लिक करातुमचा निकाल स्क्रीनवर दिसेल; त्याचा स्क्रीनशॉट किंवा प्रिंटआउट घेऊ शकताविद्यार्थ्यांनी अधिकृत संकेतस्थळांवरच निकाल तपासावा, तसेच इंटरनेट स्लो असल्यास संयम राखण्याचे आवाहन मंडळाकडून करण्यात आले आहे..गुणपडताळणीसाठी कधी करता येणार अर्ज?या निकालाबाबत विद्यार्थ्यांना काही शंका असल्यास विद्यार्थी ३ ते १७ मे या कालावधीत गुणपडताळणी आणि उत्तरपत्रिकांच्या छायाप्रतींसाठी ॲानलाईन अर्ज करता येणार आहे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना https://mahasscboard.in या संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज करावा, असे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे..कोणत्या विभागाचा किती टक्के निकाल?पुणे ९१.२५ नागपूर ८८.६७छत्रपती संभाजीनगर ८८६८कोल्हापूर ८९.९७अमरावती ९०.९२नाशिक ९०..७२लातूर ८४.१४कोकण ९४.१४मुंबई ९०.०८दुपारी एक वाजल्यानंतर ऑनलाईन निकाल जाहीर होणार राज्य मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर निकाल जाहीर केला जाणार.