पुणे

Sharad Pawar: दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार नाहीत; शरद पवारांनी स्पष्टच फेटाळली चर्चा, दोन्ही राष्ट्रवादी स्वतंत्रच

NCP Merger Not Possible Says Sharad Pawar: बारामतीत शरद पवारांचा ठाम शब्द, दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांचे विलिनीकरण अशक्य; एनडीएला पाठिंबा व सरकारमध्ये सहभागाच्या चर्चांनाही पूर्णविराम
Sharad Pawar Rules Out NCP Merger Confirms Both Nationalist Congress Parties Will Remain Separate in Maharashtra

Sharad Pawar Rules Out NCP Merger Confirms Both Nationalist Congress Parties Will Remain Separate in Maharashtra

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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बारामती : दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलिनीकरणाच्या चर्चावर ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी पडदा पाडला. बारामतीत मंगळवारी (ता. २८) याबाबत पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी विलीनीकरणाची शक्यता फेटाळून लावली.

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