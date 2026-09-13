Maharashtra Weather: पावसाने राज्याची चिंता वाढवली; पण पुढील वर्षासाठी गुड न्यूज! एल निनोबाबत ‘नोआ’नेमका काय वर्तवला अंदाज?

पुणे : अमेरिकी हवामानशास्त्र संस्था ‘नोआ’च्या क्लायमेट प्रेडिक्शन सेंटरने (सीपीसी) नुकत्याच वर्तविलेल्या अंदाजानुसार, मे २०२७ मध्ये प्रशांत महासागरात न्यूट्रल स्थिती निर्माण होऊ शकते. पुढील वर्षी मार्चपासून विषुववृत्तीय प्रशांत महासागराचे तापमान घटण्यास सुरुवात होऊन मेपर्यंत तापमान सरासरीपेक्षा ०.५ अंशांच्या दरम्यान येण्याची शक्यता वाढली आहे..Army Success Story: आई सीआयएसएफ अधिकारी, वडील शेतकरी; ऋषिकेशने निवडला सैन्याचा मार्ग, चौथ्या प्रयत्नात मिळवले लेफ्टनंटपद.यंदा मॉन्सूनच्या आगमनापासून एल निनोचा प्रभाव राहिला आहे. एल निनोमुळे जुलै वगळता हंगामात बहुतांश काळ राज्यात कोरडे हवामान राहिले. त्याचा परिणाम म्हणून ३६ पैकी २१ जिल्ह्यांमध्ये अपुऱ्या पावसाची स्थिती आहे. एल निनोचा प्रभाव आणखी आठ महिने राहणार असून, पुढील वर्षी मॉन्सूनच्या आगमनाच्या आधी एल निनोची स्थिती जाऊन न्यूट्रल स्थिती येणार असल्याचा अंदाज शेकऱ्यांसाठी दिलासादायक आहे..सीपीसीने एल निनोची सद्यस्थिती आणि आगामी नऊ महिन्यांचा मासिक अंदाज नुकताच जाहीर केला. या अहवालानुसार, विषुववृत्तीय प्रशांत महासागराच्या बहुतांश क्षेत्राचे तापमान सरासरीपेक्षा तीन अंशांनी जास्त नोंदले जात आहे. महासागराच्या पूर्व भागात हे तापमान सरासरीपेक्षा ३.४ अंशांनी जास्त आहे..Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.राज्यात २१ जिल्ह्यांमध्ये अपुरा पाऊसभारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या (आयएमडी) आकडेवारीनुसार, देशभरात आणि राज्यात एक जून ते १२ सप्टेंबर या कालावधीत सरासरीपेक्षा १५ टक्के कमी पाऊस झाला आहे. राज्यात अपुऱ्या पावसाच्या श्रेणीतील (सरासरीपेक्षा २० ते ५९ टक्के कमी पाऊस) २१ जिल्हे पुढीलप्रमाणे: कोकण - सिंधुदुर्ग, मध्य महाराष्ट्र - नंदुरबार, अहिल्यानगर, सोलापूर, सातारा, सांगली, मराठवाडा - जालना, बीड, धाराशिव, परभणी, लातूर, हिंगोली, नांदेड, विदर्भ - अकोला, अमरावती, वाशिम, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.