पुणे

Maharashtra Weather: पावसाने राज्याची चिंता वाढवली; पण पुढील वर्षासाठी गुड न्यूज! एल निनोबाबत ‘नोआ’नेमका काय वर्तवला अंदाज?

El Nino Impact May End Before 2027 Monsoon NOAA Predicts: एल निनोचा परिणाम अजून आठ महिने कायम; २१ जिल्ह्यांतील अपुऱ्या पावसाने राज्यातील दुष्काळाची भीती वाढली.
El Nino Impact In Maharashtra To End Before 2027 Monsoon NOAA Predicts Neutral Pacific Conditions And Relief For Farmers

El Nino Impact In Maharashtra To End Before 2027 Monsoon NOAA Predicts Neutral Pacific Conditions And Relief For Farmers

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : अमेरिकी हवामानशास्त्र संस्था ‘नोआ’च्या क्लायमेट प्रेडिक्शन सेंटरने (सीपीसी) नुकत्याच वर्तविलेल्या अंदाजानुसार, मे २०२७ मध्ये प्रशांत महासागरात न्यूट्रल स्थिती निर्माण होऊ शकते. पुढील वर्षी मार्चपासून विषुववृत्तीय प्रशांत महासागराचे तापमान घटण्यास सुरुवात होऊन मेपर्यंत तापमान सरासरीपेक्षा ०.५ अंशांच्या दरम्यान येण्याची शक्यता वाढली आहे.

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