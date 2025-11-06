पुणे ते छत्रपती संभाजीनगर एक्सप्रेसवे प्रकल्पाला वेग; तीन टप्प्यात पूर्ण होणार, वैशिष्ट्ये काय आहेत?

महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाने पुणे ते छत्रपती संभाजीनगर या प्रस्तावित एक्सप्रेसवे प्रकल्पाची माहिती दिली आहे. हा प्रकल्प तीन टप्प्यात पूर्ण केला जाईल. या एक्सप्रेसवेच्या बांधकामामुळे पुणे आणि मराठवाडा दरम्यान प्रवास सुलभ होईल. हा प्रकल्प राज्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आणि एक प्रमुख पायाभूत सुविधा उपक्रम म्हणून वर्णन केला जात आहे. हा एक्सप्रेसवे पुणे आणि मराठवाडा प्रदेशादरम्यान जलद, सुरक्षित आणि सुरळीत प्रवास सुनिश्चित करेल..या प्रकल्पाबाबत एमएसआयडीसीने अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत. हा प्रकल्प तीन प्रमुख टप्प्यात पूर्ण केला जाईल. पहिल्या टप्प्यात पुणे-शिरूर एलिव्हेटेड कॉरिडॉरचे बांधकाम, दुसऱ्या टप्प्यात शिरूर ते छत्रपती संभाजी नगर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेचा विकास आणि तिसऱ्या टप्प्यात पुणे-शिरूर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेचे बांधकाम समाविष्ट असेल. या तीनपैकी, पहिला टप्पा सध्या सर्वात सक्रिय आणि महत्त्वाचा आहे. .Mumbai: विरार ते अलिबाग आता फक्त काही मिनिटांत! महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला सरकारी पाठबळ, फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय.या टप्प्यासाठी आर्थिक निविदा नुकतीच जारी करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये एका कंपनीने सर्वात कमी दराने बोली लावली आहे आणि L1 बोलीदाराचे स्थान मिळवले आहे. आता असे मानले जाते की प्रकल्पाची कंत्राट प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर बांधकाम सुरू होण्याची अपेक्षा असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पुणे-शिरूर एलिव्हेटेड कॉरिडॉरचा उद्देश सध्याची वाहतूक कोंडी कमी करणे आणि औद्योगिक पट्ट्याकडे जाणारी वाहतूक सुलभ करणे आहे. .सध्या, पुणे-शिरूर मार्गावर जड वाहने आणि औद्योगिक वाहतुकीमुळे वाहतूक कोंडी होते. या उन्नत कॉरिडॉरच्या बांधकामामुळे लोकांचा प्रवास सोपा होईल आणि त्यांना कमी वेळेत प्रवास पूर्ण करता येईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. यामुळे या मार्गावरील वाहतूक कोंडीही कमी होईल. शिरूर ते संभाजी नगर या मार्गावर बांधण्यात येणाऱ्या ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसवेमुळे राज्याच्या मध्यवर्ती भागात नवीन औद्योगिक आणि आर्थिक क्रियाकलापांना चालना मिळेल. .BJP vs Shivsena: शिंदेंना घरातच घेरण्याची भाजपची रणनीती, अंतर्गत बदल्याच्या राजकारणाने मोठी खळबळ! शिंदेसेनेचा कट्टर विरोधक निवडणूक प्रभारी.प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर, या मार्गावर औद्योगिक क्लस्टर, लॉजिस्टिक्स हब आणि वेअरहाऊसिंग झोन विकसित करण्याची योजना आहे, ज्यामुळे मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये प्रवास सुलभ होईल. राज्य सरकारने आपल्या महत्त्वाकांक्षी योजनांमध्ये या प्रकल्पाचा समावेश केला आहे. या द्रुतगती महामार्गाच्या बांधकामामुळे पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडा यांच्यातील औद्योगिक एकात्मतेला चालना मिळेल आणि या प्रदेशाच्या संतुलित विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.