पुणे

पुणे ते छत्रपती संभाजीनगर एक्सप्रेसवे प्रकल्पाला वेग; तीन टप्प्यात पूर्ण होणार, वैशिष्ट्ये काय आहेत?

Pune to Chhatrapati Sambhajinagar Expressway Project: महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाकडून पुणे ते छत्रपती संभाजीनगर एक्सप्रेसवे प्रकल्प तीन टप्प्यात पूर्ण होणार आहे.
Pune to Chhatrapati Sambhajinagar Expressway Project

Pune to Chhatrapati Sambhajinagar Expressway Project

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाने पुणे ते छत्रपती संभाजीनगर या प्रस्तावित एक्सप्रेसवे प्रकल्पाची माहिती दिली आहे. हा प्रकल्प तीन टप्प्यात पूर्ण केला जाईल. या एक्सप्रेसवेच्या बांधकामामुळे पुणे आणि मराठवाडा दरम्यान प्रवास सुलभ होईल. हा प्रकल्प राज्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आणि एक प्रमुख पायाभूत सुविधा उपक्रम म्हणून वर्णन केला जात आहे. हा एक्सप्रेसवे पुणे आणि मराठवाडा प्रदेशादरम्यान जलद, सुरक्षित आणि सुरळीत प्रवास सुनिश्चित करेल.

Loading content, please wait...
pune
Project
Expressway
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com