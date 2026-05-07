MRP Controversy India: २५ मे रोजी जंतर-मंतरवर भव्य सत्याग्रह; एमआरपीविरोधात ग्राहक पंचायतीचे आंदोलन, बाळासाहेब औटी यांची घोषणा!

-डी. के. वळसे पाटीलमंचर: वस्तूंवरील छापील कमाल किरकोळ किंमत (एमआरपी) ही ग्राहक संरक्षणाचे साधन न राहता कंपन्यांच्या नफेखोरीचे माध्यम बनली असल्याचा आरोप करत अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने आता देशव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. येत्या सोमवारी (ता.२५ मे) रोजी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे भव्य 'सत्याग्रह' आंदोलन करण्यात येणार असल्याची घोषणा ग्राहक पंचायतीचे मध्य महाराष्ट्र प्रांत अध्यक्ष तथा राष्ट्रपती पुरस्कार विजेते बाळासाहेब औटी यांनी केली..महाराष्ट्र राज्याची विशेष ऑनलाइन बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील सर्व जिल्हा अध्यक्ष, सचिव आणि कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना औटी बोलत होते. यावेळी केंद्रीय कार्यकारी सदस्य तथा प्रांत संपर्क अधिकारी सूर्यकांत पाठक, क्षेत्रीय संघटन मंत्री नितीन काकडे, प्रांत संघटन मंत्री संदीप जंगम तसेच प्रांत सचिव अनिल देशमुख, विलास जगदाळे व ज्ञानेश्वर उंडे उपस्थित होते..औटी म्हणाले, "आज एमआरपी ही ग्राहकांच्या हितासाठी नसून कंपन्यांच्या अफाट नफेखोरीचा परवाना झाली आहे. ३० रुपयांच्या उत्पादनावर ३०० रुपयांची एमआरपी छापून ग्राहकांची कायदेशीर लूट सुरू आहे. त्यामुळे ग्राहकांना वस्तूची खरी किंमत समजत नाही."ग्राहक पंचायतीने केंद्र सरकारसमोर पाच प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. प्रत्येक उत्पादनावर 'उत्पादन मूल्य' (कॉस्ट ऑफ प्रॉडक्शन) छापणे सक्तीचे करावे, प्रथम विक्री किंमत स्पष्टपणे नमूद करणे कायदेशीर करावे, औषधे व जीवनावश्यक वस्तूंवर नफ्याची मर्यादा निश्चित करावी, एमआरपी निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करावा तसेच एमआरपी संदर्भातील गैरप्रकारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करावे, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत..आंदोलनाची रणनीती आंदोलनाच्या पूर्वतयारीसाठी महाराष्ट्रातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये 'एमआरपी जागर मंच' स्थापन करण्यात येणार आहे. ग्रामसभांमधून ठराव मंजूर करून ते तहसीलदारांमार्फत केंद्र सरकारकडे पाठवले जाणार आहेत. सोमवारी (ता.११ मे) राज्यातील कार्यकर्ते जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देणार असून, खासदारांनाही संसदेत हा मुद्दा उपस्थित करण्यासाठी भेटी घेण्यात येणार आहेत..तसेच,गुरुवारी(ता.२१ मे) पासून महाराष्ट्रातील कार्यकर्ते दिल्लीकडे रवाना होणार असून सोमवारी (ता.२५ मे) जंतर-मंतर येथे भव्य सत्याग्रह आंदोलन करण्यात येणार आहे. यावेळी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्री, केंद्रीय अर्थमंत्री तसेच वाणिज्य व उद्योग मंत्र्यांना मागण्यांचे निवेदन आणि 'दिशा पुस्तिका' सादर करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूर्यकांत पाठक यांनी, "ही लढाई केवळ एका संघटनेची नसून देशातील प्रत्येक ग्राहकाची आहे. ग्राहक संरक्षणासाठी सरकारने तातडीने ठोस कायदा करावा," असे आवाहन केले..२५ मे रोजी दिल्लीतील जंतर-मंतरवर सत्याग्रहएमआरपीविरोधात देशव्यापी आंदोलनाची हाकउत्पादन मूल्य छापणे सक्तीचे करण्याची मागणीऔषधे व जीवनावश्यक वस्तूंवर नफा मर्यादा निश्चित करण्याची मागणीएमआरपी नियंत्रणासाठी स्वतंत्र कायदा व प्राधिकरणाची मागणीमहाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींमध्ये 'एमआरपी जागर मंच' स्थापन होणार.