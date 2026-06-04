Pune Legislative Council election : पुणे विधानपरिषद निवडणुकीत मोठी घडामोड; सुनील टिंगरे यांनी उमेदवारी अर्ज घेतला मागे

Sunil Tingre withdraws nomination : विधानपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यात राजकीय घडामोडींना वेग आला असून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते सुनील टिंगरे यांनी आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतला आहे. टिंगरे यांनी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन अधिकृतपणे अर्ज माघारी घेतला..टिंगरे यांच्या माघारीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून विक्रम काकडे यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे निवडणुकीतील समीकरणे बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.दरम्यान, अपक्ष उमेदवार प्रदीप कंद तसेच महाविकास आघाडीचे उमेदवार श्रीकांत पाटील यांनी अद्याप आपले अर्ज मागे घेतलेले नाहीत. त्यामुळे अंतिम क्षणापर्यंत राजकीय हालचाली सुरू राहण्याची चिन्हे आहेत..उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याचा आज शेवटचा दिवस असल्याने विविध पक्षांच्या नेत्यांकडून मतदारांशी आणि स्थानिक पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क वाढविण्यात आला आहे. नगरसेवकांवर नजर ठेवण्याचे कामही पक्षांकडून सुरू असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे..Pune NCP BJP MLC : पुणे विधानपरिषदेच्या जागेवरुन रस्सीखेच, राष्ट्रवादी -भाजपमध्ये संघर्षाची चिन्हे; भाजप नेत्यांने आकड्यांचा खेळ मांडला.पुणे विधानपरिषद निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज माघारीच्या प्रक्रियेमुळे जोरदार रस्सीखेच पाहायला मिळत असून, शेवटच्या क्षणापर्यंत आणखी काही धक्कादायक घडामोडी घडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.