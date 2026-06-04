पुणे

Pune Legislative Council election : पुणे विधानपरिषद निवडणुकीत मोठी घडामोड; सुनील टिंगरे यांनी उमेदवारी अर्ज घेतला मागे

MLC election Maharashtra : पुणे विधानपरिषद निवडणुकीत महत्त्वाची घडामोड घडली असून सुनील टिंगरे यांनी आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतला आहे. या निर्णयानंतर राजकीय वर्तुळात चर्चांना वेग आला आहे.
Pune Legislative Council election sunil tingre

Pune Legislative Council election sunil tingre

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Sunil Tingre withdraws nomination : विधानपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यात राजकीय घडामोडींना वेग आला असून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते सुनील टिंगरे यांनी आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतला आहे. टिंगरे यांनी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन अधिकृतपणे अर्ज माघारी घेतला.

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