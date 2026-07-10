पुणे

Monsoon Update: आयएमडीचा मोठा अंदाज! संपूर्ण देशात मॉन्सून दाखल; १० जुलैनंतर महाराष्ट्रातील पावसाचा जोर कमी होणार

Maharashtra rainfall likely to decrease after July 10: आयएमडीचा अंदाज : देशभर मॉन्सून सक्रिय; १० जुलैनंतर महाराष्ट्रात पावसाची उसंत, उत्तर व वायव्य भारतात पावसाचा जोर वाढणार
IMD Forecast: Maharashtra to See Reduced Rainfall as Monsoon Advances Across India

IMD Forecast: Maharashtra to See Reduced Rainfall as Monsoon Advances Across India

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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पुणे : मॉन्सूनने संपूर्ण देश व्यापल्याचे भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (आयएमडी) गुरुवारी जाहीर केले. महाराष्ट्रासह मध्य भारतातील पाऊस दहा जुलैपासून कमी होऊन उत्तर आणि वायव्य भारतातील पावसात वाढ होणार असल्याचा अंदाज ‘आयएमडी’ने वर्तविला आहे.

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