Monsoon Update Maharashtra: मान्सून जैसे थे! पावसाची दडी, राज्यात उकाडा कायम राहणार; हवामान विभागाचा यलो अलर्ट

पुणे : जून महिना निम्मा उलटूनही महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागात मॉन्सूनच्या आगमनाची ओढ कायम आहे. मॉन्सून दाखल झालेल्या भागातही पावसाची दडी असल्याने चटका तापदायक ठरत आहे. आज (ता. १८) राज्यात उष्ण हवामान आणि उकाडा कायम राहणार आहे. तसेच तुरळक ठिकाणी वादळी पावसाची शक्यता असल्याने राज्यात सतर्कतेचा इशारा (यलो अलर्ट) हवामान विभागाने दिला. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.बुधवारी (ता. १७) सकाळपर्यंतच्या २४ तासांमध्ये उत्तर प्रदेशच्या प्रयागराज येथे देशातील उच्चांकी ४४ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. हंगामी कमी दाबाचा पट्टा पंजाबपासून बिहारपर्यंत कायम आहे. पूर्व उत्तर प्रदेश, पूर्व विदर्भ, तेलंगणा ते आंध्र प्रदेशच्या किनाऱ्यापर्यंत हवेचा कमी दाबाचा पट्टा कायम आहे..पूर्व विदर्भ आणि दक्षिण छत्तीसगड परिसरावर समुद्र सपाटीपासून ५.८ किलोमीटर उंचीवर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती आहे. बुधवारी (ता. १७) सकाळपर्यंतच्या २४ तासांमध्ये ब्रह्मपुरी येथे राज्यातील उच्चांकी ४२.२ अंश तापमानाची नोंद झाली. गोंदिया, मालेगाव येथे ४१.८ अंशापेक्षा अधिक तापमानाची नोंद झाली. तर जळगाव, अकोला, चंद्रपूर, गडचिरोली, नागपूर, वर्धा येथे ४० अंशांपेक्षा अधिक तापमानाची नोंद झाली. .उर्वरित राज्यात पारा चाळिशीखाली आला असला, तरी उन्हाचा चटका कायम आहे. महाबळेश्वर येथे राज्यातील नीचांकी १८.२ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदले. राज्यात उन्हाचा चटका तापदायक ठरत असून, आज (ता. १७) राज्यात उष्ण व दमट हवामानाची शक्यता आहे. रायगड, रत्नागिरी, पुणे, नांदेड, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली या जिल्ह्यांत वादळी पावसाचा अंदाज असल्याने सजगतेचा इशारा (यलो अलर्ट) हवामान विभागाने दिला आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...मॉन्सूनची वाटचाल ‘जैसे थे’पावसाची दडी, तसेच पोषक प्रणाली अभावी नैॡत्य मोसमी वारे (मॉन्सून) अरबी समुद्रात अडखळले असून, महाराष्ट्रात आठ दिवसांपेक्षा अधिक काळ मॉन्सूनची प्रगती ठप्प आहे. सोमवारी (ता. १५) मॉन्सूनने संपूर्ण आंध्र प्रदेशसह तेलंगणा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड राज्याच्या आणखी काही भागात प्रगती केली. त्यानंतर बुधवारी (ता. १७) देशभरातील मॉन्सूनची वाटचाल ‘जेसै थे’ होती. पुढील ४ ते ५ दिवसांत तेलंगणा, ओडिशा, झारखंड, बिहारचा उर्वरित भाग तसेच छत्तीसगडच्या काही भागात मॉन्सून दाखल होण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.