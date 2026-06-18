पुणे

Monsoon Update Maharashtra: मान्सून जैसे थे! पावसाची दडी, राज्यात उकाडा कायम राहणार; हवामान विभागाचा यलो अलर्ट

IMD weather forecast for Maharashtra today: महाराष्ट्रात मान्सूनची वाटचाल ठप्प; पावसाअभावी तापमान चाळिशीपार, उष्ण व दमट हवामान कायम ठेवत हवामान विभागाचा यलो अलर्ट जारी
Pune and Nashik thunderstorm warning

Pune and Nashik thunderstorm warning

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : जून महिना निम्मा उलटूनही महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागात मॉन्सूनच्या आगमनाची ओढ कायम आहे. मॉन्सून दाखल झालेल्या भागातही पावसाची दडी असल्याने चटका तापदायक ठरत आहे. आज (ता. १८) राज्यात उष्ण हवामान आणि उकाडा कायम राहणार आहे. तसेच तुरळक ठिकाणी वादळी पावसाची शक्यता असल्याने राज्यात सतर्कतेचा इशारा (यलो अलर्ट) हवामान विभागाने दिला.

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