Shirur News : ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनाच्या वृत्ताने आज शहर व परिसरातील कलाक्षेत्रावर शोककळा

शिरूर - ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनाच्या वृत्ताने आज शहर व परिसरातील कलाक्षेत्रावर शोककळा पसरली. नाना पाटेकर यांनी चित्रपटातील पाटलाची भूमिका करण्यास होकार दिलेल्या 'फकिरा' चित्रपटाच्या, येथील चित्रीकरण स्थळावर सन्नाटा पसरला. राष्ट्रपती पुरस्कार विजेते सिनेमा दिग्दर्शक भाऊराव कऱ्हाडे यांनी नानांच्या आठवणींना उजाळा देताना त्यांच्यासोबत काम करण्याचे स्वप्न अधूरेच राहिले असल्याची खंत व्यक्त केली..साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे लिखित 'फकिरा' या कादंबरीवर चित्रपटनिर्मीतीचे काम येथे वेगाने सुरू असून, त्यासाठी शिरूर परिसरात गावाचा भव्य सेट उभा केला आहे. मराठी साहित्यविश्वात मानाचे स्थान असलेल्या, 'फकिरा' कादंबरीवर निर्माते - दिग्दर्शक भाऊराव कऱ्हाडे चित्रपट तयार करीत असून, या चित्रपटातील पाटलाच्या भूमिकेसाठी नानांनी होकार कळविला होता, असे त्यांनी सांगितले. अण्णाभाऊंच्या कादंबरीवर सिनेमा तयार करीत असून यात आपल्याला भूमिका करायची असल्याचे दोन महिन्यांपूर्वी त्यांची समक्ष भेट घेऊन सांगितले होते..त्यावर त्यांनी अण्णाभाऊंचे सर्व साहित्य मी वाचले असून, 'फकीरा' वर चित्रपट करणार असशील तर त्यात मी नक्की काम करीन, असा शब्द दिला होता. लवकरच या चित्रपटाचे चित्रीकरण सुरू करणार आहे. मात्र आता आमच्यासोबत नाना नसतील. नानांसोबत काम करायचे स्वप्न स्वप्नच राहिल्याची खंत व्यक्त करताना कऱ्हाडे भाऊक झाले.'फकिरा' कादंबरीवर चित्रपट करण्याचा विचार जेव्हापासून मनात घोळत होता तेव्हापासून या चित्रपटातील पाटलाच्या दमदार भूमिकेसाठी नाना पाटेकर यांचे नाव डोळ्यासमोर होते. अण्णाभाऊंच्या साहित्यातील आशय, त्यातील सामाजिक वास्तव आणि संघर्ष पडद्यावर प्रभावीपणे मांडताना नानांसारख्या कसदार अभिनेत्याची साथ मिळावी, अशी मनोमन इच्छा होती..या चित्रपटाची जुळवाजुळव केल्यानंतर दोन महिन्यांपूर्वी नानांची भेट घेतली व या महत्वाकांक्षी प्रोजेक्टची माहिती त्यांना दिली आणि आपण या चित्रपटाचा भाग असल्याचे सांगितल्यावर त्यांनी क्षणाचाही विलंब न लावता होकार दिला होता, अशी आठवण कऱ्हाडे यांनी सांगितली. यापूर्वीही 'बबन' चित्रपटातील बैजु पाटलाच्या भूमिकेसाठी त्यांना विचारणा केली होती.परंतू त्यावेळच्या ऐन दुष्काळी परिस्थितीत 'नाम फाऊंडेशन' च्या कार्यात मग्न असल्याने त्यांनी चित्रपट क्षेत्रापासून काही काळ दूर राहण्याचे ठरविले होते. इच्छा असूनही त्यांना त्यावेळी 'बबन' मध्ये काम करता आले नव्हते. मग ऐनवेळी ती भूमिका मीच केली, असेही कऱ्हाडे यांनी सांगितले..नाना पाटेकर हे केवळ अभिनेते नव्हते; तर ते एक संवेदनशील व्यक्तिमत्व होते. कला, साहित्य आणि समाजकारण या तीनही क्षेत्रांबद्दल त्यांना असलेली आस्था त्यांच्या व्यक्तीमत्वातून कायम जाणवत असे. त्यांच्या अभिनयात वास्तवाचा स्पर्श आणि विचारांमध्ये सामाजिक भान होते. त्यामुळे पडद्यावरील भूमिका संपल्यावरही त्यांचा प्रभाव रसिकांवर कायम राहात असे. नानांचा अभिनय, त्यांच्या विचारांची धार आणि माणुसकीची ऊब कायम स्मरणात राहिल. कला, साहित्य आणि समाजकारणातला एक कसदार नट आज हरपला आहे. त्यांच्या जाण्याने निर्माण झालेली पोकळी भरून निघणे कठीण आहे.- भाऊराव कऱ्हाडे, राष्ट्रपती पुरस्कार विजेते सिनेमा दिग्दर्शक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.