पुणे

Missing Link: मिसिंग लिंक मार्गावर पुणे–मुंबई वाहतूक बंद; मुंबईहून येणाऱ्या वाहनांसाठी मार्ग सुरळीत

Pune to Mumbai Traffic Suspended Temporarily on Expressway Missing Link Due to Landslide: मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गावरील मिसिंग लिंक प्रकल्प बोगद्याच्या तोंडावर दरड कोसळली होती. परिसरात सुरू असलेला मुसळधार पाऊस आणि प्रकल्प परिसरातील परिस्थिती लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Mumbai Pune Expressway

Mumbai Pune Expressway

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

लोणावळा: मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गावरील मिसिंग लिंक (कनेक्टिंग लिंक) प्रकल्पाच्या मार्गावर पुण्याकडून मुंबईकडे जाणारी वाहतूक सुरक्षिततेच्या कारणास्तव तात्पुरती बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे मुंबईच्या दिशेने प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांनी पर्यायी मार्गाचा वापर करण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

Loading content, please wait...
pune
Mumbai
Mumbai Pune Expressway
Pune rain alert