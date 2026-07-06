Missing Link: मिसिंग लिंक मार्गावर पुणे–मुंबई वाहतूक बंद; मुंबईहून येणाऱ्या वाहनांसाठी मार्ग सुरळीत

लोणावळा: मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गावरील मिसिंग लिंक (कनेक्टिंग लिंक) प्रकल्पाच्या मार्गावर पुण्याकडून मुंबईकडे जाणारी वाहतूक सुरक्षिततेच्या कारणास्तव तात्पुरती बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे मुंबईच्या दिशेने प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांनी पर्यायी मार्गाचा वापर करण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. .दुसरीकडे मुंबईकडून पुण्याकडे येणारी वाहतूक मात्र सुरळीत सुरू असून या दिशेने वाहनांची नियमित ये-जा सुरू आहे. मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गावरील मिसिंग लिंक प्रकल्प बोगद्याच्या तोंडावर दरड कोसळली होती. परिसरात सुरू असलेला मुसळधार पाऊस आणि प्रकल्प परिसरातील परिस्थिती लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे..Computer Typing Examination : नाशिक जिल्ह्यातील संगणक टंकलेखन परीक्षा स्थगित; मालेगाव केंद्रावरील परीक्षा मात्र नियोजित वेळेनुसार...यामुळे पुण्याकडून मुंबईकडे जाणाऱ्या सर्व वाहनचालकांनी पर्यायी मार्गाचा अवलंब करावा, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. वाहतूक पूर्ववत सुरू करण्याबाबतचा निर्णय परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर घेतला जाणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे..Khadaki Rain : खडकी भागात मुसळधार पाऊस; गुरुद्वारा आणि टीकाराम महाविद्यालय परिसरात पाणीच पाणी.मात्र, मुंबईकडून पुण्याकडे येणाऱ्या वाहनांसाठी कोणताही अडथळा नसून या दिशेची वाहतूक सुरळीत सुरू आहे. त्यामुळे पुण्याच्या दिशेने प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांना अडचण येत नसल्याचे महामार्गा पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.