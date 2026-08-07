पुणे

नारायण साईची याचिका फेटाळली

नारायण साईची याचिका फेटाळली
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सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता.७ - स्वयंघोषित धर्मगुरू आसाराम बापू याचा मुलगा नारायण साई याची जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या विनंतीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावली. साई यांच्या दोषसिद्धीविरोधात असलेले अपील गुजरात उच्च न्यायालयाने तीन महिन्यांच्या आत निकाली काढण्याचे प्रयत्न करावेत, असे निर्देश न्या. एम. एम. सुंदरेश आणि न्या. पी. बी. वराले यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.
न्यायालयाने आसाराम बापू यांचा अंतरिम जामीन अर्ज अलीकडेच फेटाळला होता. दोषसिद्धीला आव्हान देत दाखल केलेल्या याचिकेची लवकर सुनावणी घेतली जावी, असा अर्ज देऊनही त्यावर कार्यवाही झालेली नाही, असा मुद्दा नारायण साई यांचे वकील एन. हरिहरन यांनी खंडपीठासमोर मांडला. यावर उच्च न्यायालयामध्ये तीन महिन्यात खटला मार्गी लागला नाही तर आपले अशील पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकतात, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

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