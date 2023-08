By

पुणे : महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे (अंनिस) संस्थापक कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या खूनाला २० ऑगस्ट २०२३ रोजी दहा वर्षे पूर्ण झाली. त्यांच्या स्मृतीदिनानिमित्त अंनिसच्या शिवाजीनगर पुणे शाखेच्यावतीनं १५ ते २० ऑगस्टदरम्यान त्यांच्या स्मृतींना कृतीशील अभिवादन करण्यासाठी विविध सामाजिक आणि प्रबोधनात्मक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमांना चांगला प्रतिसाद लाभला. (Narendra Dabholkar 10th death anniversary greetings from various programs 800 people participated)

रक्तदान शिबीराचं आयोजन

स्वातंत्र्यदिनी अर्थात 15 ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या शिवाजीनगर पुणे शाखेने रक्तदान शिबिर आयोजित केलं होतं, याला 250 जणांची उपस्थिती होती. तर यावेळी 80 जणांनी रक्तदान केलं. तसेच दाभोलकरांचा ज्या ठिकाणी खून करण्यात आला त्या महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे पूलावर १९ ऑगस्ट रोजी स्मृतीजागर करण्यात झाला. या कार्यक्रमाला 200 जण उपस्थित होते. (Latest Marathi News)

मशाल पेटवून स्मृतीजागर करण्यात आला.

दरम्यान, २० ऑगस्ट रोजी बालगंधर्व रंगमंदिराजवळ असलेल्या शिंदे पुलावरून एस. एम. जोशी सभागृहापर्यंत मूकमोर्चा झाला. त्यानंतर सभागृहात विवेक निर्धार मेळावा झाला. या कार्यक्रमाला राज्यभरातून सुमारे दीडशेच्यावर तर पुण्यातूनही तितकेच लोक उपस्थित होते. (Marathi Tajya Batmya)

दाभोलकरांच्या खूनाचे सूत्रधार अद्याप सापडले नसल्यानं निषेध म्हणून शहरात मूक मोर्चाचं आयोजन केलं.

पाच दिवस झालेल्या या कृतीशील कार्यक्रमांमध्ये रक्तदान, स्मृतिजागर, मुकमोर्चा, मेळावा या कृतीशील कार्यक्रमांमध्ये सुमारे 800 जणांनी प्रत्यक्ष सहभाग घेऊन डॉ. दाभोलकर यांना अभिवादन केलं.