NEET 2026 Paper Leak : नीट पेपरफुटी प्रकरणात आरसीसी पॅटर्नचे प्रा.शिवराज मोटेगावकर सीबीआयच्या ताब्यात, अनेक जण चौकशीच्या फेऱ्यात

नीट २०२६ पेपर फुटी प्रकरणातील तपासाला वेग आला असून, केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) ने लातूर येथील प्रसिद्ध रेनुकाई केमिस्ट्री क्लासेस (आरसीसी पॅटर्न) चे संचालक प्रा.शिवराज मोटेगावकर यांची रात्रभर आणि दिवसभर सखोल चौकशी केली. प्रा. मोटेगावकर यांना सीबीआयच्या पुण्यातील कार्यालयात हजर राहावे झाले असून त्यांना सीबीआयने ताब्यात घेतले आहे. .आरसीसी क्लासेसमध्ये गेल्या काही तासांपासून सीबीआयचे पथक चौकशी करत आहे. अधिकाऱ्यांनी क्लास परिसरात पडताळणी केली केली असून, संबंधित पुरावे जप्त केले आहेत. प्रा. मोटेगावकर यांच्या मोबाईल, लॅपटॉप आणि आयपॅडमध्ये मोठ्या प्रमाणात डेटा असल्याची शक्यता तपास यंत्रणांनी वर्तवली आहे..कुलकर्णी ते खैरनार व्हाया वाघमारे! नीटचा पेपर कसा फुटला? लातुरच्या प्राध्यापकाची ९ तास चौकशी.परीक्षेपूर्वी आरसीसी क्लासेसने घेतलेल्या मॉक टेस्टमध्ये आलेले अनेक प्रश्न मूळ नीट प्रश्नपत्रिकेत "सेम टू सेम" आढळल्याने खळबळ उडाली आहे.विद्यार्थ्यांना या मॉक टेस्टमध्ये प्रश्न सोडवण्यासाठी दिले होते.मॉक टेस्टमधील प्रश्न मूळ पेपरमध्ये आल्यानंतर सीबीआयला संशय बळावला. या प्रकरणात केमिस्ट्री विषयातील प्रश्नांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे..रविवारी दिवसभर प्रा. मोटेगावकर यांची सीबीआयने चौकशी केली. त्यानंतर त्यांना पुण्यात आणण्यात आले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सीबीआयच्या २८ सदस्यीय पथकाने लातूरमध्ये तळ ठोकला असून, विद्यार्थी, क्लास स्टाफ, काउन्सेलर्स आणि सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी सुरू आहे. या प्रकरणात लातूरमधील इतर व्यक्ती आणि पुण्यातील काही संबंधितांनाही चौकशीला सामोरे जावे लागत आहे..काय आहे पार्श्वभूमी ? नीट २०२६ परीक्षा रद्द करण्यात आल्यानंतर सीबीआयने देशव्यापी तपास सुरू केला. यात लातूर आणि पुण्यातील कोचिंग सेंटरशी संबंधित धागेदोरे समोर आले. प्रा. मोटेगावकर यांच्या क्लासेसची महाराष्ट्रात मोठी ख्याती आहे आणि हजारो विद्यार्थी त्यांच्याकडे नीट तयारीसाठी येतात. सीबीआय अधिकाऱ्यांनी प्रा. मोटेगावकर यांना ताब्यात घेतल्याचे अद्याप अधिकृत वक्तव्य केलेले नाही.