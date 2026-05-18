CBI Arrests RCC Classes Director Shivraj Motegaonkar : नीट पेपरफुटी प्रकरणात प्रा. शिवराज मोटेगावकर अटकेत; विशेष सीबीआय न्यायालयाकडून नऊ दिवस कोठडी

पुणे : देशभरात गाजत असलेल्या 'नीट' पेपरफुटी प्रकरणात लातूरमधील 'आरसीसी क्लासेस' या शिकवणी वर्गाचे संचालक प्रा. शिवराज मोटेगावकरला केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) सोमवारी अटक केली (NEET paper leak case latest update) आहे. प्रा. मोटेगावकर याला नऊ दिवस 'सीबीआय' कोठडीत ठेवण्याचा आदेश विशेष न्यायालयाने दिला आहे..या प्रकरणात प्रा. मोटेगावकर याची रविवारी (ता. १७) दिवसभर चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर त्याचे लातूरमधील कार्यालय, तसेच निवासस्थानी सीबीआयच्या पथकाने छापे टाकले. तेव्हा रसायनशास्त्र विषयाशी संबंधित प्रश्नसंच सापडले..या प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्न तीन मे रोजी झालेल्या 'नीट'च्या प्रश्नपत्रिकेत होते. पेपरफुटी प्रकरणात प्रा. मोटेगावकर सामील असल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर अटक करण्यात आली. प्रा. मोटेगावकर याचे कार्यालय, निवासस्थानातून कागदपत्रे, लॅपटाॅप, मोबाइल जप्त करण्यात आले, असे 'सीबीआय'च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले..प्रा. मोटेगावकर याला अटक करण्यात आल्यानंतर पुण्यातील विशेष न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. या प्रकरणात अटक करण्यत आलेल्या मोटेगावकर याची प्रवासी कोठडी (ट्रान्झिट रिमांड) मिळवण्यात आली असून, पुढील तपासासाठी मोटेगावकर याला तपासासाठी दिल्लीतील सीबीआय कार्यालयात नेण्यात येणार आहे..या प्रकणात मुख्य सूत्रधार लातूरमधील प्रा. पी. व्ही. कुलकर्णी यालाही अटक करण्यात आली. कुलकर्णी हा परीक्षाप्रक्रियेशी संबंधित असल्याचे तपासात उघडकीस आले होते. प्रा. मोटेगावकर आणि प्रा. कुलकर्णी हे मूळचे लातूरचे आहेत. या गुन्ह्याच्या अनुषंगाने 'सीबीआय'ने देशातील वेगवेगळ्या भागांत छापे टाकले आहे..या कारवाईत कागदपत्रे, मोबाइल संच, तसेच अन्य इलेक्ट्राॅनिक उपकरणे जप्त करण्यात आली होती आहेत. जयपूर, गुरुग्राम, नाशिक, पुणे, अहिल्यानगर, लातूर परिसरातून आतापर्यंत दहा आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणात दहा आरोपी अटक करण्यात आली असून, त्यांची चौकशी सुरू असल्याची माहिती 'सीबीआय'ने दिली आहे..यापूर्वी यांना झाली आहे अटकयेथील एका नामांकित महाविद्यालयातील जीवशास्त्राच्या शिक्षिका मनीषा गुरुनाथ मांढरे हिला दिल्लीतील सीबीआयने शनिवारी अटक केली आहे. दिल्लीतील विशेष न्यायालयाने तिला १४ दिवस सीबीआय कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. मनीषा मांढरे परीक्षा प्रक्रियेशी संबंधित आहे. या प्रकरणात तिची दिल्लीत चौकशी करण्यात आली होती. परीक्षा प्रक्रियेशी संबंधित असल्याने तिचा वनस्पतिशास्त्र, तसेच प्राणिशास्त्र या विषयांच्या प्रश्नपत्रिकांशी संबंध होता..त्या पूर्वी या प्रकरणात बिबवेवाडीतील ब्यूटीपार्लरचालक महिला मनीषा वाघमारे हिला अटक करण्यात आली आहे. वाघमारेने विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी मांढरेला घरी बोलावले होते. तेथे मांढरेने विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करून प्रश्न, अचूक उत्तरांची माहिती दिली. ही बाब तपासात उघडकीस आल्यानंतर मांढरेला अटक करण्यात आली. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील राहुरी येथून धनंजय लोखंडे (वय २६) या देखील या प्रकरणी अटक करण्यात आली आहे.