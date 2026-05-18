NEET पेपरफुटी प्रकरणात मोटेगावकर यांना अखेर अटक, सीबीआयच्या तपासात धक्कादायक माहिती समोर, नेमकं काय सांगितलं?

नीट युजी २०२६ परीक्षेच्या पेपरफुटी प्रकरणामुळे देशभरात खळबळ उडाली असताना, केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) या प्रकरणात मोठी कारवाई केली आहे. लातूर येथील प्रसिद्ध ‘रेणुकाई करिअर सेंटर’चे संचालक शिवराज रघुनाथ मोटेगावकर यांना सीबीआयने पुण्यातून अटक केली आहे. रविवारी (१७ मे २०२६) सायंकाळी ७:१५ वाजता ही कारवाई करण्यात आली..सीबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, शिवराज मोटेगावकर हे पेपर लीक करणाऱ्या एका संघटित टोळीचे सक्रिय सदस्य असल्याचे समोर आले आहे. तपासात असे निष्पन्न झाले आहे की, २३ एप्रिल २०२६ रोजी, परीक्षेच्या आधीच त्यांनी नीट युजी परीक्षेचे प्रश्न आणि उत्तरे मिळवली होती. १४ मे रोजी लातूर येथील त्यांच्या निवासस्थानी केलेल्या झडतीदरम्यान त्यांच्या मोबाईलमध्ये लीक झालेले प्रश्न आढळून आले..NEET 2026 Paper Leak : नीट पेपरफुटी प्रकरणात आरसीसी पॅटर्नचे प्रा.शिवराज मोटेगावकर सीबीआयच्या ताब्यात, अनेक जण चौकशीच्या फेऱ्यात.शिवराज मोटेगावकर यांनी ही प्रश्नपत्रिका अनेक व्यक्तींना आणि विद्यार्थ्यांना पुरवल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, परीक्षा झाल्यानंतर पुरावे नष्ट करण्याच्या उद्देशाने त्यांनी संबंधित प्रश्नपत्रिका नष्ट केल्याचेही तपासात निष्पन्न झाले आहे. तसेच, ज्या विद्यार्थ्यांना हे पेपर दिले गेले, त्यांची नावे सांगण्यास त्यांनी टाळाटाळ केल्याची माहितीही समोर आली आहे..मोटेगावकर यांच्यावर भारतीय न्याय संहिता, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित प्रकारांना प्रतिबंध) कायदा, २०२४ अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यांच्यावर फसवणूक, गुन्हेगारी कट रचणे आणि परीक्षेत गैरप्रकार घडवून आणणे असे गंभीर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. या अटकेनंतर लातूरसह राज्यातील शैक्षणिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणाची मुळे किती खोलवर आहेत आणि यात आणखी कोणाचा सहभाग आहे, याचा तपास सीबीआयकडून सुरू आहे..ब्युटी पार्लरमध्ये मार्गदर्शन, पुण्यात विशेष कोचिंग अन्... NEET पेपरफुटीचा ‘मास्टरमाईंड’ पी. व्ही. कुलकर्णी नेमका कोण? .दरम्यान, या प्रकरणातील आरोपीला सीबीआयने पुण्यातून ताब्यात घेतले असून, चौकशीसाठी कार्यालयात नेण्यात आले आहे. या कारवाईदरम्यान एका विद्यार्थ्यालाही सीबीआय पथकाने ताब्यात घेतल्याची माहिती मिळाली आहे. त्या विद्यार्थ्याला चेहऱ्यावर मास्क घालून बाहेर नेताना पाहण्यात आले. सध्या अनेकांची चौकशी सुरू असून, पेपर कुणाला आणि कसा देण्यात आला, याबाबत मोटेगावकर यांच्याकडून अद्याप ठोस माहिती मिळालेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.