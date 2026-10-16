Southwest Monsoon Withdrawal : महाराष्ट्रासह देशातून नैऋत्य मॉन्सूनची माघार; आता ईशान्य मॉन्सून सक्रिय, 'या' भागात ढगफुटीसदृश पावसाची शक्यता, हवामान विभागाचा इशारा

-मयूरेश प्रभुणे पुणे : दक्षिण आणि पूर्व भारतातील उर्वरित भागांसह संपूर्ण देशातून नैऋत्य मॉन्सून बाहेर पडून आता दक्षिण भारतात ईशान्य मॉन्सून सक्रिय झाल्याचे भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (आयएमडी) जाहीर केले. यंदा सर्वसाधारण तारखेला, म्हणजे १५ ऑक्टोबरला नैॡत्य मॉन्सूनचा हंगाम संपून ईशान्य मॉन्सूनचा हंगाम सुरू (Southwest monsoon withdrawal date 2026) झाला. .मॉन्सूनचा राजस्थानातून परतीचा प्रवास सुरू होण्याची सर्वसाधारण तारीख १७ सप्टेंबर असून, देशभरातून मॉन्सून १५ ऑक्टोबरला बाहेर पडतो. यावर्षी १९ सप्टेंबरला सुरू झालेला मॉन्सूनचा परतीचा प्रवास सर्वसाधारण वेळेत संपला. मॉन्सूनच्या केरळमधील आगमनापासून मॉन्सून देशातून बाहेर पडेपर्यंतचा सर्वसाधारण कालावधी १३७ दिवस असून, यावर्षी मॉन्सून १३३ दिवस सक्रिय राहिला..Kas Plateau Flower Season 2026 Closure : महत्त्वाची बातमी! दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे जागतिक वारसा स्थळ 'कास पठार' पर्यटकांसाठी एक महिना आधीच बंद; प्रशासनाचा मोठा निर्णय.दक्षिण भारतासह दक्षिण, मध्य आणि लगतच्या वायव्य बंगालच्या उपसागरात सध्या जमिनीलगतच्या वातावरणात वाऱ्यांची दिशा ईशान्येकडून नैॡत्यकडे नोंदली जात आहे. त्याचसोबत तमिळनाडू, आंध्र प्रदेशची किनारपट्टी, पुदुच्चेरी, रायलसीमा, दक्षिण कर्नाटक आणि केरळच्या काही भागांमध्ये सर्वदूर पावसाने हजेरी लावली असून, काही ठिकाणी मुसळधार पाऊसही झाला. दक्षिण भारतात ईशान्य मॉन्सून सक्रिय झाल्याचे हे निदर्शक असल्याचे आयएमडीने म्हटले आहे..अनेक राज्यांत परतीचा पाऊस नाहीचमॉन्सूनोत्तर हंगामाच्या पहिल्या पंधरवड्यात देशात एकूण ६९ टक्के कमी पाऊस नोंदला गेला. राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तेलंगण, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या राज्यांतही सरासरीच्या तुलनेत ६० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस नोंदला गेला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.