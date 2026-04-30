Data Literacy: अनुभवापेक्षा आकड्यांवर भर! आधुनिक मॅनेजर्ससाठी 'डेटा लिटरसी' आता अनिवार्य कौशल्य

पुणे:आजच्या काळात व्यवसाय केवळ अनुभव किंवा अंतर्ज्ञानावर (Intuition) चालत नाहीत. कोणत्याही दाव्याला पुष्टी देण्यासाठी, आकडेवारी राखण्यासाठी आणि कामात सुसूत्रता आणण्यासाठी 'डेटा' (Data) अत्यंत आवश्यक आहे. व्यवस्थापन क्षेत्रातील नेत्यांकडून आता केवळ अनुभवाची अपेक्षा नसून, त्यांना आकडे समजणे, त्यातील अर्थ शोधणे आणि पुराव्यांच्या आधारे निर्णय घेता येणे अपेक्षित आहे. याच बदलामुळे 'डेटा लिटरसी' (Data Literacy) हे सध्याच्या काळात व्यवस्थापन शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सर्वात महत्त्वाचे कौशल्य बनले आहे..डेटा लिटरसी म्हणजे 'डेटा सायंटिस्ट' बनणे नव्हे, तर उपलब्ध माहितीचा वापर करून दैनंदिन व्यावसायिक निर्णय अचूकपणे घेता येणे होय.केवळ अंदाजावरून निर्णयापर्यंतचा प्रवासपूर्वी व्यवसाय प्रामुख्याने वैयक्तिक निर्णय आणि अनुभवावर अवलंबून असत. स्थिर बाजारपेठेसाठी ही पद्धत योग्य होती, पण आजच्या वेगवान आणि माहितीने भरलेल्या जगात ती जोखमीची ठरत आहे. अलीकडच्या वर्षांत विक्री, ग्राहक, ऑपरेशन्स आणि मार्केटिंग यांसारख्या प्लॅटफॉर्मवरून मोठ्या प्रमाणावर माहिती (Data) गोळा केली जात आहे. जे मॅनेजर्स या माहितीचा वापर करू शकतात, ते अधिक वेगाने आणि अचूकतेने निर्णय घेतात..'डेटा लिटरसी' म्हणजे नक्की काय?माहिती समजून घेणे, तिचे विश्लेषण करणे आणि ती प्रभावीपणे मांडणे म्हणजे डेटा लिटरसी. यामध्ये माहितीचा स्त्रोत कोणता, ती विश्वासार्ह आहे का आणि ती नक्की काय दर्शवते, हे ओळखण्याची क्षमता समाविष्ट असते. एखादी व्यक्ती चार्ट्स, डॅशबोर्ड्स आणि रिपोर्ट्स वाचून त्यातील कल (Trends) ओळखू शकते आणि कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी योग्य प्रश्न विचारू शकते..आधुनिक मॅनेजर्ससाठी हे का आवश्यक आहे?आजच्या व्यवस्थापकांना वेगाने आणि जबाबदारीने काम करावे लागते. डेटा लिटरसीमुळे त्यांना गृहितकांवर अवलंबून न राहता पुराव्यांच्या आधारे निवडी करता येतात. यामुळे एखादी रणनीती का यशस्वी झाली किंवा का फसली, हे समजणे सोपे जाते. ग्राहकांचा अनुभव सुधारणे असो किंवा कामातील त्रुटी दूर करणे, डेटा मॅनेजर्सना स्पष्टता देतो आणि अनिश्चितता कमी करतो..विश्लेषणात्मक साधनांची (Analytics Tools) भूमिकाआज तंत्रज्ञानामुळे डेटा वापरणे सोपे झाले आहे. 'बिझनेस इंटेलिजन्स' प्लॅटफॉर्ममुळे कोणत्याही तांत्रिक ज्ञानाशिवाय महत्त्वाचे आकडे पाहता येतात.Advanced Excel, Power BI, Tableau, SPSSआणिCRM डॅशबोर्डयांसारखी साधने कामगिरीचा मागोवा घेण्यासाठी आणि निकालांचे मूल्यांकन करण्यासाठी मदत करतात..डेटा लिटरसी विकसित करण्यासाठी काही टिप्स:१. केवळ तांत्रिक कोर्सेसऐवजी व्यावहारिक कोर्सेसवर भर द्या.२. आपल्या दैनंदिन कामातील डेटा वापरून सराव करा.३. Excel आणि Power BI सारखी साधने नियमित वापरा.४. रिपोर्ट तयार करण्यापूर्वी डॅशबोर्ड वाचायला शिका.५. आकड्यांमागील 'का' शोधण्याचा प्रयत्न करा.PIBM: मॅनेजमेंट शिक्षणात डेटाचा समावेशपुण्यातील अग्रगण्य बिझनेस स्कूल'पुणे इन्स्टिट्यूट ऑफ बीझनेस मॅनेजमेंट' (PIBM)मध्ये डेटा लिटरसीला केवळ एक तांत्रिक विषय म्हणून न पाहता, ते एक आवश्यक व्यवस्थापकीय कौशल्य मानले जाते. येथील MBA आणि PGDM अभ्यासक्रमांत विद्यार्थ्यांच्या निवडीनुसार (उदा. मार्केटिंग, फायनान्स, एचआर) डेटाचा वापर शिकवला जातो..PIBM मध्ये विद्यार्थ्यांनाAdvanced Excel, Power BI, TableauआणिSPSSयांसारख्या साधनांचे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण दिले जाते. लाईव्ह प्रोजेक्ट्स आणि बिझनेस सिम्युलेशनद्वारे विद्यार्थी खऱ्या व्यावसायिक डेटाचे विश्लेषण करतात आणि माहितीच्या आधारे निर्णय घेण्याचा सराव करतात. यामुळे विद्यार्थी उद्योगांच्या गरजांनुसार पूर्णपणे सज्ज होतात.आजच्या कॉर्पोरेट जगात डेटा लिटरसी हे केवळ अॅानालिस्टसाठी मर्यादित कौशल्य राहिले नसून, ते प्रत्येक मॅनेजरसाठी यशाची गुरुकिल्ली ठरत आहे. जो मॅनेजर आकडे वाचू शकतो, तोच व्यवसायाला योग्य दिशा देऊ शकतो.