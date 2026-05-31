Vidarbha Weather Update: विदर्भात वादळी पावसाचा ऑरेंज अलर्ट; राज्यभर हवामानाचा बदलता अंदाज, ११ जिल्ह्यांना हवामान विभागाचा सतर्कतेचा इशारा

पुणे : विदर्भातील उष्णतेची लाट काहीशी झाली असतानाच पूर्वमोसमी पावसाला पोषक हवामान होत आहे. आज (ता. ३१) विदर्भात वादळी पावसाची शक्यता असल्याने दक्षतेचा इशारा (ऑरेंज अलर्ट) देण्यात आला आहे. तर उर्वरित राज्यात वादळी पावसाचा अंदाज असल्याने सतर्कतेचा इशारा (येलो अलर्ट) हवामान विभागाने दिला आहे..शनिवारी (ता. ३०) सकाळपर्यंतच्या २४ तासांमध्ये छत्तीसगडमधील राजनंदगाव येथे देशातील उच्चांकी ४६ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. पूर्व - मध्य बंगालच्या उपसागरात समुद्र सपाटीपासून १.५ ते ७.६ किलोमीटर उंचीवर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती असून, त्यापासून लक्षद्वीप बेटांपर्यंत हवेचा कमी दाबाचा पट्टा तयार झाला आहे. .शनिवारी (ता. ३०) सकाळपर्यंतच्या २४ तासांमध्ये ब्रह्मपुरी येथे राज्यातील उच्चांकी ४५.७ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. ब्रह्मपुरीसह नागपूर येथे ४५ अंश तापमानाची नोंद झाली. तर भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, वर्धा आणि वाशीम वाशीम येथे ४४ अंशांपेक्षा अधिक, अकोला, अमरावती आणि गोंदिया येथे ४३ अंशांपेक्षा अधिक तापमानाची नोंद झाली. .तर महाबळेश्वर येथे नीचांकी १९.४ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली.वादळी पावसाचा इशारा (ऑरेंज अलर्ट) : बुलडाणा, अकोला, अमरावती, वाशीम, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, यवतमाळ, गडचिरोली..वादळी पावसाचा इशारा (येलो अलर्ट) : रत्नागिरी, नंदूरबार, धुळे, जळगाव, नाशिक, सातारा, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली, नांदेड.उष्ण व दमट हवामानाचा इशारा (येलो अलर्ट) : ठाणे, मुंबई, रायगड.उन्हाचा चटका कायम असलेली ठिकाणे : ब्रह्मपुरी ४५.७, नागपूर ४५, भंडारा ४४.५, चंद्रपूर ४४.८, गडचिरोली ४४.६, वर्धा ४४.५, वाशीम ४४.