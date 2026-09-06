Junnar Mystery: स्मशानभूमीत लाल कपड्यात मडके अन् आत काळ्या बाहुल्या! पुरुष-महिलेचे फोटो आढळल्याने बोरी बुद्रुकमध्ये खळबळ

-राजेश कणसे आळेफाटा : बोरी बुद्रुक (ता.जुन्नर) येथील स्मशानभूमीत दशक्रिया विधीसाठी आलेल्या ग्रामस्थांना लाल कपड्यात बांधलेले मडके आढळून आल्याने परिसरात खळबळ उडाली. या मडक्यात दोन काळ्या बाहुल्या, एका पुरुषाचा व एका महिलेचा फोटो तसेच हळद-कुंकू आणि बुका टाकलेला असल्याचे ग्रामस्थांच्या निदर्शनास आले..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...आज सकाळी गावातील काही ग्रामस्थ दशक्रिया विधीसाठी स्मशानभूमीत आले होते. त्यावेळी त्यांना हे संशयास्पद साहित्य एका ठिकाणी ठेवलेले दिसले. लाल कपड्यात मडके ठेवण्यात आले असून, त्यामध्ये दोन काळ्या बाहुल्या व पुरुष आणि महिलेचे फोटो ठेवण्यात आले होते. या फोटोंवर हळद-कुंकू व बुका लावुन टाचण्या टोचल्या असल्याचे दिसून आले. संबंधित दोन्ही फोटो हे गावातील संबधित नसल्याचे ग्रामस्थाचे मत आहे..हा प्रकार नेमका कोणी व कोणत्या उद्देशाने केला, याबाबत ग्रामस्थांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे. स्मशानभूमीसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी अशा प्रकारे अज्ञात साहित्य टाकल्याने नागरिकांमध्ये भीती व संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.. दरम्यान, हा प्रकार अंधश्रद्धेशी संबंधित आहे की अन्य कोणत्या कारणासाठी हे साहित्य ठेवण्यात आले, याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती उपलब्ध झालेली नाही. त्यामुळे अफवांवर विश्वास न ठेवता संबंधित यंत्रणेने या प्रकाराची पाहणी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे..Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.स्मशानभूमीत अशा प्रकारे संशयास्पद वस्तू आढळल्यास नागरिकांनी त्या वस्तूंना हात न लावता पोलिसांना माहिती द्यावी, असे आवाहनही करण्यात येत आहे. अशा घटना होऊ नये म्हणुन ग्रामपंचायतने लक्ष घालुन (सीसीटीव्ही) कॅमेरे बसवावी अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.