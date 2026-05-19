पुणे

औषध विक्रेत्यांच्या आज बंद

औषध विक्रेत्यांच्या आज बंद
Published on

औषधविक्रेत्यांचा
आज देशव्यापी बंद

गैरसोय टाळण्यासाठी ‘एफडीए’ अलर्ट

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : ऑनलाइन औषधविक्री आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या सवलतींच्या विरोधात उद्या (ता. २०) देशभरातील औषधविक्रेत्यांनी बंद पुकारला असताना, नागरिकांना औषधांचा तुटवडा जाणवू नये, यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने विशेष तयारी केली आहे. बंददरम्यान अत्यावश्यक औषधांचा पुरवठा सुरळीत राहावा, यासाठी मुंबईत विभागनिहाय नियंत्रण व्यवस्था उभारण्यात आली आहे.

‘ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ केमिस्ट्स अँड ड्रगिस्ट्स’ तसेच ‘महाराष्ट्र स्टेट केमिस्ट्स अँड ड्रगिस्ट्स असोसिएशन’ने या बंदची हाक दिली आहे. ऑनलाइन औषधविक्रीवरील नियंत्रण, कॉर्पोरेट सवलतींना आळा आणि औषधविक्रीतील पारदर्शकता यांसह विविध मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात येत आहे. दरम्यान, औषधविक्रेत्यांनी हा संप मागे घ्यावा, असे आवाहन ‘एफडीए’कडून करण्यात आले होते. मात्र, त्याला सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने प्रशासनाने पर्यायी यंत्रणा सक्रिय केली आहे. एफडीएचे सहआयुक्त (औषधे) आणि नियंत्रण प्राधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार रुग्णालयांशी संलग्न औषध दुकाने, २४ तास सुरू असणारी मेडिकल स्टोअर्स तसेच काही निवडक औषधविक्रेत्यांशी समन्वय साधण्यात आला आहे. औषधांचा पुरेसा साठा उपलब्ध ठेवण्याच्या सूचना संबंधितांना देण्यात आल्या असून, जिल्हाधिकारी, पोलिस प्रशासन, महापालिका, शासकीय व खासगी रुग्णालयांशीही संपर्क ठेवण्यात येत आहे. प्रत्येक विभागात नागरिकांना आवश्यक औषधे उपलब्ध राहावीत, यासाठी विशेष नियंत्रण कक्ष कार्यरत ठेवण्यात आले आहेत. अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन करत औषधपुरवठ्याबाबत अडचण आल्यास नागरिकांनी एफडीए नियंत्रण कक्षाशी संपर्क साधावा, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

pharmacist strike 2023
nationwide pharmacy protest
FDA response to pharmacist strike
online drug sales regulations
impact of pharmacy strike on public
chemists and druggists news
Maharashtra pharmacy news
healthcare supply chain disruption
how to access essential medicines during strike
pharmacists association protest
online pharmacy discounts issue
drug sales transparency movement
FDA emergency measures for drug supply
public response to pharmacy strike
implications of drug sales regulations
औषधविक्रेत्यांचा बंद २०२३
एफडीएची तयारी औषधांसाठी
ऑनलाइन औषधविक्री नियम
औषध दुकानदारांचा निषेध
महाराष्ट्रातील औषधविक्री प्रश्न
सार्वजनिक औषधांसाठी अद्यावत माहिती
औषध पुरवठा अडचणी
औषध विक्रीच्या पारदर्शकतेसाठी चळवळ
औषध व्यापाऱ्यांसाठी सल्ला
औषधांचा पुरवठा सुनिश्चित कसा करावा
वैद्यकीय स्टोअर्सची उपलब्धता
नागरिकांसाठी औषधांचे महत्त्व
अफवांवर विश्वास न ठेवणे
औषध निरीक्षणाचे उपाय