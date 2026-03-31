Pune Property: पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात घरांच्या किमती वाढणार?; रेडीरेकनरच्या दरात ८ ते १० टक्के वाढ प्रस्तावित!

पुणे : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात रेडीरेकनरच्या दरात सरासरी ८ ते १० टक्के, तर ग्रामीण भागात ५ ते ७ टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने राज्य शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठविला आहे. यामुळे पुढील आर्थिक वर्षात (२०२६-२७) घरांच्या किमती वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..राज्यात दरवर्षी एक एप्रिलला रेडीरेकनरचे नवे दर लागू होतात. मागील वर्षी (२०२५-२६) ही वाढ सरासरी ३.८९ टक्के होती. मात्र, यंदा निवडणुकांचा कोणताही दबाव नसल्याने यंदा दरात वाढ होण्याची दाट शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. नोंदणी विभाग हा राज्याला महसूल मिळवून देणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा विभाग असल्याने या प्रस्तावाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..रेडीरेकनरचे दर वाढल्यास केवळ मुद्रांक शुल्कच नाही, तर सदनिका आणि जमिनींच्या मूळ किमतीतही वाढ होणार आहे. आता राज्य शासन या प्रस्तावावर नेमकी किती टक्क्यांची मोहोर उमटवते, यावर घरखरेदीचे गणित अवलंबून असणार आहे.